Escolher um lado. Sem "mas"

Os dias vão passando, as notícias de destruição e brutalidade agigantam-se, mas o PCP mantém uma inacreditável reserva em tomar partido quanto à invasão da Ucrânia. No Parlamento Europeu, foram dos eurodeputados comunistas dois dos 13 votos contra a resolução que condena a agressão militar russa. Uma posição justificada com o argumento de que a resolução "instiga a escalada de confrontação", na qual NATO e UE "tiveram também uma responsabilidade".

Os "mas" neste caso são uma tentativa de justificar o injustificável. Claro que faz todo o sentido invocar a negociação e a via pacificista, mas esse argumento não pode ser usado para evitar tomar posição. Há momentos em que não se pode deixar de escolher um lado, mesmo assumindo que não há lados isentos de erros.

E não é apenas por estarmos a falar da invasão de um país soberano. Ou porque a Federação Russa ousou ameaçar países como a Suécia e a Finlândia. Também não é apenas por existir uma "ameaça existencial de Moscovo à Europa que conhecemos", como ontem se sublinhou no Parlamento Europeu. É sobretudo porque estamos a assistir a crimes de guerra e a uma violência perante a qual não podem existir dúvidas ou hesitações.

A soma de todos estes fatores e a escalada do tom ameaçador contra estados e contra a NATO justifica as mudanças históricas em curso na Europa. Depois de alguma timidez inicial, a UE reage de forma unida e consistente. A Alemanha põe de lado, por uma vez, o habitual pragmatismo e coloca a política acima da economia, reconhecendo a urgência de uma estratégia de defesa à altura dos riscos. A Suíça abandona a sua tradicional neutralidade. São tempos novos, que exigem decisões também elas sem precedentes.

Neste contexto, a candidatura da Ucrânia à União Europeia reveste-se de particular simbolismo, embora este percurso seja longo e burocrático, não permitindo soluções ou respostas de curto prazo. É em poderosas sanções que poderá estar a arma mais eficaz para secar a oligarquia russa e desgastar a estratégia de Putin.

A informação poderá ser igualmente decisiva num combate travado fora do campo militar. Incluindo para desmontar, por dentro, as manipulações históricas e ideológicas de Vladimir Putin, em que eventualmente ele próprio acredita. Não é por acaso que vemos a Rússia atacar violentamente órgãos de comunicação na Ucrânia, porque a verdade é um conceito mais potencialmente transformador do que nunca.

A informação sobre os contornos deste ataque e sobre o que se passa no terreno poderá alimentar a frente interna de resistência e a incompreensão com os efeitos da guerra. Na era das redes sociais, as ligações entre as populações dos dois países e a consciencialização quanto ao que efetivamente está a acontecer poderá ter efeitos de longo alcance. A esperança na paz é-nos dada pela capacidade de resistência da Ucrânia e pelas hesitações dos próprios soldados russos, muitos deles manifestamente impreparados e desorientados com a sua missão.

A informação é uma chave. Para compreender, para analisar, para intervir. E para tomar posição, sem "mas".