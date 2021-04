Depois de 173 dias consecutivos em estado de emergência, atravessamos um momento de viragem e entramos em estado de confiança. Há ainda muitos "se" na tentativa de perspetivar a tão falada e esperada luz ao fundo do túnel. Na sua mensagem, o presidente da República sublinhou-os bem, recordando que não hesitará em avançar com novo estado de emergência, se necessário. A multiplicação de novas variantes e o risco de correrem mais rápido do que o processo de vacinação é o principal fator de incerteza.

Mas há, acima de tudo, motivos para acreditar que conseguiremos manter uma trajetória de prevenção e controlo da pandemia. Motivos que nos são dados pelos números de evolução de novas infeções, pela redução da mortalidade associada ao processo de vacinação, pela forma como o país tem respondido ao desconfinamento e à crescente mobilidade.

A confiança, palavra-chave da intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa ao anunciar o fim do ciclo de 15 estados sucessivos de emergência, é o sentimento que prevalece em diversos indicadores que medem o pulso às perceções coletivas. Basta olhar para a sondagem que hoje apresentamos no JN e TSF: os portugueses confiam na vacina e na sua eficácia, confiam no plano de desconfinamento e na forma como o país está progressivamente a retomar a atividade, e mantêm índices sustentados de confiança no Governo.

Sabemos a tendência que temos, coletivamente, para alguma bipolaridade - característica referida, por exemplo, por pensadores como Onésimo Teotónio Almeida ou Boaventura de Sousa Santos. Oscilamos muito facilmente entre a baixa autoestima (e tivemos motivos para isso após o Natal, quando vimos a pandemia escalar e colocar os serviços de saúde em risco de colapso) e a euforia dos momentos em que somos bem-sucedidos nos desafios.

Não é tempo de vacilar perante o medo e de nos agarrarmos excessivamente ao fantasma do que ainda pode correr mal. Claro que temos de seguir escrupulosamente todas as regras de contenção, não pode haver qualquer hesitação quanto a tudo o que a pandemia continua a exigir de nós. Mas estamos exaustos, com os laços sociais fragilizados, com uma economia devastada e dominados pela incerteza quanto ao futuro.

Só confiando uns nos outros, nas instituições que lideram a resposta à pandemia, nas empresas e na sua capacidade de resistência e de empreendedorismo, conseguiremos curar as feridas e lançar-nos numa nova etapa. De reconstrução a todos os níveis. Do mais fundo de nós, às necessidades de cada um dos que nos rodeiam.