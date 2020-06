Estará a América a ouvir a bomba-relógio?

"Com qualquer outro Presidente, em qualquer outro momento, a reeleição de Donald Trump estaria condenada"

STEPHEN COLLINSON, CNN

"Um segundo mandato de Trump levará o sistema político e cultural dos EUA para uma versão americana de "Orbanismo"

BEN RHODES, Conselheiro-adjunto de Segurança Nacional na Administração Obama, The Atlantic

"Não é claro que a democracia americana sobreviva a uma reeleição de Trump e também não é claro que sobreviva, se ele não for reeleito"

LAWRENCE DOUGLAS, autor do livro "Will he Go?", Público

"Trump é o mais fraco homem forte do mundo"

STEPHEN WALT, professor de Harvard

Não é preciso encontrar figuras de estilo para definir a gravidade dos tempos que vivemos: eles próprios se definem por serem particularmente graves.

Mas convinha que os eleitores norte-americanos tivessem a verdadeira noção da "bomba-relógio" que têm nas mãos: será que vão permitir, em novembro, mais quatro anos na Casa Branca de alguém que não é bem um Presidente dos EUA?

E terão a noção do risco que, neste momento, representará uma derrota de Trump nas urnas, atendendo aos sinais que o atual Presidente norte-americano dá de não vir a aceitar pacificamente uma saída do poder?

Os Estados Unidos são o país mais afetado pela maior pandemia num século - e tiveram o azar de que isso tivesse acontecido precisamente no momento em que o Presidente menos capaz e mais imprevisível em várias décadas se prepara para, custe o que custar, doa a quem doer, atacar a sua reeleição em novembro.

Não se trata de proteger o "bem comum" ou, sequer, os interesses do país que lidera. Trata-se de satisfazer o seu desejo pessoal e muito também pelo receio que uma saída do poder poderia ter nos seus negócios.

No livro de Bolton está bem claro: Donald Trump desejaria ficar mais que dois mandatos na Casa Branca e pediu ajuda na reeleição à China de Xi Jinping (que agora diaboliza).

John Bolton foi, a par de Mike Pompeo, a figura mais próxima de Donald Trump na administração americana durante a fase inicial desta presidência.

No livro "The Room Where it Happened" (cujas ideias fortes e excertos principais estão a ser libertados e cuja publicação a Casa Branca já está a tentar travar), o ex-Conselheiro de Segurança Nacional (que só não foi testemunha no processo de impeachment porque a maioria republicana no Senado não deixou) tem diagnóstico arrasador sobre a incompetência e a irresponsabilidade do atual Presidente dos EUA e faz acusações gravíssimas: Trump pediu à China para o ajudar na eleição presidencial de 2020; Trump elogiou Xi Jinping por "construir campos de concentração para os muçulmanos uigures"; Trump sugeriu que estava disponível para fazer mais que dois mandatos; Trump ofereceu favores a ditadores em troca de vantagens pessoais eleitorais e políticas; Trump favoreceu a Arábia Saudita só para criar distração de um problema que a filha Ivanka tinha; Trump pensava que a Finlândia fazia parte da Rússia; Trump achava "cool" invadir a Venezuela.

Parece um quadro descritivo de um qualquer ditador africano - mas, infelizmente, é realidade de um Presidente dos EUA cada vez mais desligado de quem representa e mais fechado no seu próprio ego, no seu próprio umbigo.

A "ÓPERA BUFA" DE TULSA

Só assim se pode explicar aquela "ópera bufa" do comício em Tulsa: tamanha irresponsabilidade em tempos pandémicos e de evitar grandes ajuntamentos, a promoção de um evento que, se tivesse corrido como Trump desejava, tinha reunido perto de um milhão de apoiantes - mas que uma partida bem pregada pela "geração tik tok" transformou no maior "flop" da era trumpiana.

Todos os sinais de Tulsa geram preocupação: a retórica ainda mais agressiva e insultuosa que em 2016; o delírio egocêntrico "fiz uma gestão maravilhosa, ninguém fez melhor que eu na pandemia", obviamente mentiroso; a tirada irresponsável de que se devia testar menos para que os EUA registassem menos casos (com o clássico do posterior desmentido a dizer que era "a brincar").

Uma das táticas de Trump é desdobrar uma mesma declaração para diferentes segmentos: para a sua base que despreza factos, verificação e bom senso, atira pérolas como essa de que se devia testar menos - ao mesmo tempo que garante a quem o confronta com a irresponsabilidade de dizer algo assim e ser Presidente dos EUA que "não era a sério, era uma metáfora, estava a brincar".

QUANTO TEMPO MAIS DE ALGUÉM "QUE ESTAVA SÓ A BRINCAR" NA CASA BRANCA?

Isto dura há tanto tempo, já são tantos episódios assim... Será que os eleitores americanos vão querer mesmo mais quatro anos de um Presidente que repete irresponsabilidades "mas-afinal-estava-a-brincar"?

Voltando ao livro de Bolton: é certo que o ex-Conselheiro de Segurança Nacional era, em alguns aspetos, ainda mais perigoso que Trump - mais belicista, mais obcecado em "bomb, bomb, bomb Iran".

Mas... a sério que ainda há quem ache que todos os que estiveram perto de Trump e agora dizem que Donald não tem capacidade nem dignidade para ser Presidente dos EUA estão todos "errados e comprados" (Bolton, Mattis, Tillerson, McMaster, Scaramucci, Cohn, tantos mais) e é o Presidente que está certo, contra todos os outros?

E mesmo que assim fosse (Donald vítima de injúrias e injustiças de tantos que trabalharam com ele na Administração), o que é que isso diria de Trump como Presidente?

Tamanha propensão para nomear para o Governo dos EUA "pessoas sem credibilidade, traidores"... o que diria da sua competência como Presidente?

SINAIS DE DESESPERO QUE NÃO DEVEM SER DESVALORIZADOS

O atual Presidente dos Estados Unidos deu, nos últimos dois dias, sinais de desespero que não devem ser desvalorizados.

Escreveu um tuit de uma irresponsabilidade absoluta, de forma mentirosa, que as próximas eleições vão ser "as mais roubadas e fraudulentas" de sempre. É, praticamente, uma assunção de derrota a 130 dias do ato eleitoral -- ou, pelo menos, um pré-aviso de que nunca na vida irá aceitar sair pacificamente do poder.

Não devíamos encarar isto como "mais uma maluquice do Trump".

Os próximos meses são de risco máximo para os EUA, para a democracia norte-americana e, por arrastamento, para todos nós.

Se estivéssemos em tempos "normais", um olhar relativamente atento para os dados atuais da corrida presidencial nos EUA apontaria para um fortíssimo favoritismo de Joe Biden.

Sucede que há muito que não vivemos tempos "normais".

O nomeado presidencial democrata lidera com grande vantagem em todas as sondagens nacionais (numa média de 9% de avanço, com alguns estudos a colocar Biden de 10 a 14 pontos à frente de Trump).

Nos estados decisivos, Joe lidera também em todos eles, embora com diferenças não muito grandes (de 2 a 8 pontos): Wisconsin, Pensilvânia, Michigan (os três que deram inesperadamente o triunfo a Trump sobre Hillary em 2016), mas também Florida, Carolina do Norte e até Arizona (que em 2016 nem sequer estava nos "swing states", era republicano certo, mas onde Biden bate Trump neste momento em quase todos os estudos), tudo estados onde Donald ganhou a Hillary há quatro anos, de forma clara.

Se Biden dá mostras de poder "roubar" vários redutos onde Trump levou a melhor sobre Clinton há quatro anos, o contrário não parece ser possível para já: no Colorado, na Virgínia e no New Hampshire - os únicos três estados oscilantes onde Hillary levou a melhor sobre Trump em 2016 (e também por diferenças pequenas) - Biden aparece, para já, claramente à frente do atual Presidente.

Tudo somado, os dois únicos estados decisivos onde Trump parece manter-se como favorito são o Ohio e o Iowa.

Depois de vários meses a beneficiar de claro favoritismo para a reeleição, Donald Trump perdeu, em dois meses, o grande trunfo para novembro: a Economia.

A pandemia trocou as voltas à narrativa trumpiana e os EUA passaram, de fevereiro a abril, de menor desemprego em meio século (3,5%) para o maior em oito décadas (14,7%).

Os mais de 30 milhões de novos desempregados em oito semanas estragaram as estatísticas do legado económico de Trump e nem os 2,5 milhões criados em maio parecem reduzir, para já, a sensação de que o desconforto e o sofrimento serão longos.

Ora, se é verdade que a regra, nas últimas seis décadas, foi a da reeleição do Presidente incumbente (Johnson, que herdara a Casa Branca após o assassinato de Kennedy, Eisenhower, Nixon, Reagan, Clinton, Bush filho, Obama), convém lembrar que houve três exceções pelo meio (Ford, que herdara a presidência depois da queda de Nixon, Carter, Bush filho).

O que é que estes três Presidentes que falharam a reeleição têm em comum (ou, para ser mais preciso, dois que falharam a reeleição mais Ford, que nunca tendo sido eleito, falhou a continuidade na Casa Branca em 1976)? Todos perderam em momentos económicos negativos.

Os sete casos de Presidentes reeleitos acima mencionados tinham taxas de aprovação superiores a 50% a cinco meses do momento eleitoral. Eisenhower e Johnson estavam até acima dos 70%. Já os três que perderam tinham aprovação abaixo dos 40%.

Não há qualquer regra escrita - mas os padrões são claros: um Presidente com pelo menos metade do eleitorado a avalizá-lo e a disputar a reeleição em bom momento económico ganha; um Presidente com menos de metade do país a aprová-lo e a enfrentar eleições com Economia recessiva geralmente perde.

Em que cenário se enquadra neste momento Donald Trump? Claramente no pior.

O 45.º Presidente dos EUA partirá para as eleições de novembro com o mais alto desemprego em várias décadas e com níveis de aprovação presidencial pelos 40% (às vezes ligeiramente abaixo dessa fasquia, outras ligeiramente acima, mas sempre muito, muito longe dos 50%).

Não por acaso, as casas de apostas, que já durante a pandemia ainda davam favoritismo a Trump, dão agora 54% de probabilidade de eleição a Biden e apenas 40% a Trump.

Então, com tudo o que acima foi escrito e explicado, já está feito para Joe Biden? Nada disso.

Há um erro de base que muitos insistem em cometer ao analisar a atual presidência americana.

O que está a acontecer não se compara com nada.

TEMAM O PIOR EM NOVEMBRO

"É impossível imaginar Trump a aceitar uma derrota nas eleições", aponta Lawrence Douglas, professor de Direito na universidade norte-americana de Amherst, autor do livro "Will he go?", em entrevista ao "Público". "As probabilidades de Trump não reconhecer uma derrota são de dez em dez. E isso vai mergulhar o país numa crise de sucessão sem paralelo em 231 anos de História", avisa.

O momento atual é, por isso perturbador.

Lembram-se do tão responsável e inspirador discurso de concessão de John McCain em 2008, na noite da primeira eleição presidencial de Barack Obama?

Esqueçam. Nunca Donald Trump fará algo do género.

A escolha dos eleitores republicanos nas primárias presidenciais de 2016, ao investir Donald Trump, ditou uma rutura política de difícil reconstrução.

Christopher Hill, na "Foreign Affairs", aponta: "Quando a Administração Trump terminar a tarefa difícil e dolorosa de reconquistar a confiança na liderança americana pode começar."

Nesse artigo, o diplomata, sub-secretário de Estado norte-americano para a Ásia-Pacífico na Administração Obama, revela uma espécie de otimismo reservado no que poderá acontecer em novembro: "As tendências parecem sugerir com maior força que a presidência de Donald Trump, que para muitos já parece durar há uma eternidade, pode estar a caminhar para o seu ignóbil fim. Caso isso aconteça mesmo, a presidência que se seguirá vai enfrentar uma tarefa desconcertante. O país precisa de ser devolvido aos seus valores, ao primado da Lei e ao papel vital que em tempos assumiu de ser um farol de esperança, segurança e liderança. Esse caminho será longo e duro. (...) Os danos atingem as mais diversas frentes, da doméstica à externa. As instituições de governo nos EUA foram danificadas e não é certo que muitos funcionários competentes com grande grau de especialização em várias áreas possam ou queiram regressar. Se ganhar a presidência, o ex-vice presidente Joe Biden terá que inspirar uma nova geração de Americanos a abraçar a missão de serviço. É o primado da Lei e o conceito de Governo de e para o povo que está em causa".

Que surpresa teremos agora?

A partida pregada pela geração "tik tok" levou a que o comício de Trump em Tulsa fosse uma barraca de todo o tamanho, mas daí a extrapolar para resultados nas urnas vai uma enorme distância: até agora essa geração não tem votado (por idade e por desinteresse no processo eleitoral).

Será diferente desta vez? Dito isto, é claro que é muito divertido (e tem o seu quê de justiça poética) ver Trump levar uma banhada em dois campos em que foi até agora perigosamente imbatível: na mobilização logística e no controlo das redes sociais.

2016 foi o ano em que o Facebook deu a vitória a Trump; em apenas dois anos o triunfo "silencioso" deu-se no Whatsapp para Bolsonaro no Brasil.

No arranque para a corrida presidencial de 2020 foi o Tik Tok a pregar partida que virou o feitiço (efeito inesperado de uma rede social num evento) contra o feiticeiro (Trump e as suas permanentemente iradas "milícias digitais").

Mas isto foi só o começo. Em ano de "território desconhecido" em quase tudo, a eleição América 2020 será, ela própria, uma história sem guião prévio.

Usarmos comparações com eleições passadas, incluindo a de 2016, de pouco servirá. Nestes tempos de vertigem tecnológica e memória de duração "Memento" (quem não viu o filme de Christopher Nolan que veja), quatro anos são mesmo uma eternidade.

Já não nos ajudam a explicar quase nada.

Até complicam.

* Autor de quatro livros sobre presidências americanas