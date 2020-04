Este ano abril não é sinónimo de liberdade. Mas maio pode vir a ser

Boa tarde. Há uma pequena luz, mas ainda não se vê a luz. É assim que o primeiro-ministro e o Presidente da República descrevem a evolução favorável da pandemia em Portugal. Mas é preciso "prudência", avisa a Direção-Geral de Saúde. Vamos aos números que marcam esta terça-feira.

Os números mais recentes

Morreram mais 34 pessoas em Portugal ​​​​​​vítimas da Covid-19. O número total de óbitos eleva-se, assim, para 345 e o número de casos confirmados sobe para 12.442. O número de pessoas recuperadas também voltou a subir: são agora 184.

Nas últimas 48 horas, registou-se ainda um aumento do número de profissionais de saúde infetados. São mais 103 a engrossar a lista de 1.435.

Em Espanha, depois de três dias de evolução favorável, o número de mortos voltou a aumentar: já morreram 13.798 doentes com o novo coronavírus. As autoridades espanholas acreditam já ter atingido o pico, mas decidiram, ainda assim, prolongar o estado de emergência.

O Reino Unido continua a bater recordes e, só nas últimas 24 horas, morreram mais 786 pessoas. O primeiro-ministro, Boris Johnson, também ele infetado com a Covid-19, foi ontem transferido para os cuidados intensivos, está a receber oxigénio, mas não está ligado ao ventilador. O Gonçalo Teles recorda-lhe aqui a estratégia seguida inicialmente pelo Reino Unido no combate à pandemia e a inversão de marcha que teve de fazer entretanto.

Nos Estados Unidos, o número de vítimas mortais ultrapassa já as 10.000, enquanto na China, pela primeira vez, houve um dia sem que se registasse uma única morte.

O novo coronavírus já matou, em todo o mundo, mais de 75 mil pessoas.

O que se passa no terreno

Faltam testes, faltam máscaras, falta ainda muito equipamento no "campo de batalha" para combater esta pandemia em Portugal.

Em Espinho, o Provedor da Santa Casa da Misericórdia fala em "frustração e desespero", depois de 10 dias à espera para realizar o teste de despiste à Covid-19 aos utentes e funcionários do lar de terceira idade.

Sentimento idêntico ao que se sente em Aveiro, onde já morreram 15 utentes de um lar de idosos e outros 99 estão infetados. O presidente da Câmara, Ribau Esteves, está furioso com o Governo.

Bem longe daqui, no Nepal, há portugueses que continuam à espera de uma viagem de regresso. A Sara de Melo Rocha falou com um deles, que já perdeu oito quilos.

O que a política está a fazer...

A analisar e a decidir. Passo a passo, com todas as cautelas. Esta terça-feira houve nova reunião no Infarmed para fazer um ponto de situação. Presidente da República e partidos políticos saíram satisfeitos com o que ouviram e foram unânimes na mensagem: é preciso ganhar abril para podermos ganhar alguma liberdade em maio.

O que significa que, muito provavelmente, as escolas portuguesas continuarão fechadas este mês. O Ministro da Educação vai ouvir, ainda hoje, pais, professores e diretores de escolas para, depois, o Governo tomar uma decisão que será comunicada na próxima quinta-feira. O Rui Polónio já os foi ouvir e estão todos de acordo, exceto numa coisa: o que fazer aos exames do 12º ano?

Na Europa, os ministros das Finanças voltaram a reunir-se, esta tarde, para discutir uma estratégia comum de combate à crise económica provocada pela pandemia. E a palavra-chave aqui é comum. Mário Centeno, enquanto presidente do Eurogrupo, já percebeu que os coronabonds não vão reunir consenso e decidiu, por isso, atirar essa discussão mais para a frente. Vejamos agora qual é a próxima pedra no caminho.

...e como tudo isto mexe com a economia

Quatro em cada dez trabalhadores está em risco de perder o emprego. As contas são da Organização Internacional do Trabalho, que fala já numa verdadeira "catástrofe".

Um dos setores, por cá, que já sente esse risco é o das carnes, que regista quebras a rondar os 80%, em alguns casos.

Depois de irem a Belém, os principais bancos nacionais já vieram dizer que estão muito disponíveis para ajudar a economia portuguesa.

Informações que lhe podem ser úteis

O Governo criou um gabinete de crise para apoiar as empresas, que entretanto se continuam a queixar da falta de clareza e de alterações constantes nas medidas de apoio.

Atenção às falsas sensações de segurança: a Direção-Geral de Saúde avisa que não há qualquer evidência científica de que o desinfetante utilizado nos transportes públicos seja eficaz. O Nuno Guedes explica-lhe tudo.

E para evitar a propagação de notícias falsas, o Whatsapp vai limitar o reencaminhamento de mensagens.

