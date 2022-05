Ética no desporto: uma conjugação difícil

Três membros do Governo (o ministro da Administração Interna e dois secretários de Estado, incluindo o que tutela o Desporto) receberam ontem o presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, para discutir o combate à violência associada ao desporto. Após o encontro foi reafirmado o empenho comum em retomar as medidas introduzidas em 2019, e colocadas em pausa pela pandemia, quando o público esteve afastado dos estádios.

As alterações à lei em 2019 permitiram agravar multas, introduzir celeridade nas decisões através do "processo sumaríssimo" e dar à Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto a possibilidade de aplicar medidas cautelares de interdição de acesso a recintos desportivos, mantendo os arguidos afastados dos estádios enquanto aguardam a decisão final do respetivo processo.

Na época que agora está a terminar, foram aplicadas pela Autoridade 209 medidas de interdição de adeptos, quando na época anterior às mudanças legislativas tinham sido apenas duas. A estas somam-se as restrições aplicadas pelos tribunais, no âmbito de inquéritos e investigações policiais.

No mesmo dia em que os responsáveis políticos e da Liga discutiam o problema, vale a pena passar os olhos pelas notícias. Em Tondela, nas imediações do Estádio João Cardoso, a venda de bilhetes resultou em desacatos, roubos e danos no autocarro do clube. Devido à escalada de violência, a polícia teve de intervir. Também notícia de terça-feira, a Direção do Benfica vai avançar com uma queixa contra quatro jogadores do F. C. Porto devido a cânticos insultuosos durante os festejos do título dos dragões. Em causa um vídeo publicado no Instagram, em que se ouvem claramente os insultos proferidos. Ainda mais um exemplo, o Conselho de Disciplina condenou Rui Costa a uma pena de multa de 1150 euros devido a críticas do líder do Benfica à arbitragem, no final do jogo com o Gil Vicente, na Luz.

A amostra de notícias está longe de ser exaustiva e se recuássemos mais dias não faltariam informações sobre agressões entre adeptos, violência nos relvados ou incidentes associados a comportamentos xenófobos nos estádios. A violência no desporto tem alimentado manchetes e estatísticas que não podem deixar ninguém sossegado com o fenómeno.

Trabalhar a segurança no desporto deve ser uma prioridade e envolver organismos públicos, clubes e todos os que têm responsabilidade no setor. Mas não basta fiscalizar, nem punir, se os clubes não forem exigentes quanto ao comportamento dos seus atletas. E se não começarem por dar o exemplo através dos dirigentes. Não criando fantasmas e confrontos na hora da derrota. Ou quando se celebram vitórias e mesmo em momentos de conquista se sente necessidade de insultar o adversário. Violência, desrespeito pelo adversário, racismo ou intolerância são tudo aquilo que o futebol, e o desporto em geral, não deveriam abrigar.