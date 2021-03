Eutanásia. Uma vitória de Marcelo com tudo para ser uma derrota

À primeira vista, a declaração de inconstitucionalidade da lei que despenaliza a eutanásia parece uma vitória política de Marcelo Rebelo de Sousa, que de imediato vetou e devolveu o diploma ao Parlamento. As reconhecidas competências como jurista foram neste caso particularmente úteis ao chefe de Estado, muito inteligente nas perguntas que dirigiu ao Tribunal Constitucional (TC).

Marcelo sabia que dificilmente teria do seu lado os magistrados do TC no argumento genérico de "inviolabilidade da vida humana" (o artigo 24 da Constituição), razão para ter questionado critérios que considerou terem sido formulados de forma demasiado vaga pelo legislador, em particular o conceito de "lesão definitiva de gravidade extrema".

Com essa estratégia, conseguiu que 7 dos 12 juízes se pronunciassem pela inconstitucionalidade, comprovando o erro cometido pelos deputados que aprovaram o diploma: não trabalharam devidamente a lei de forma a evitarem uma margem excessiva de subjetividade na sua interpretação e nos critérios para aplicação futura.

Esta opção estratégica seguida por Marcelo acaba, no entanto, por dar aos grupos parlamentares do PS, BE e PAN as pistas para uma reformulação da proposta que ultrapasse os problemas de constitucionalidade. O próprio acórdão de chumbo salienta que a questão "pode ser resolvida pela Assembleia da República", desde que, justificou o presidente do TC, a lei explicite condições "claras, precisas, antecipáveis e controláveis" para que a morte medicamente assistida seja possível.

Tentar antever o caminho futuro de um diploma reformulado é mais uma vez uma questão de números: só 4 dos 12 juízes consideram que a vida humana é inviolável. Ou seja, não há um obstáculo de base à aceitação da eutanásia. A tese que prevalece é outra: "o direito à vida não pode transfigurar-se num dever de viver em qualquer circunstância". Sobrepõe-se o conceito de vida digna e o direito de escolha tão reivindicado num tema que, sendo sensível, não deve impedir-nos de aceitar que uma vida plena é muito mais do que estar biologicamente vivo.

Não basta, ainda assim, que o Parlamento seja cuidadoso e juridicamente exemplar no trabalho que pretende recomeçar a fazer. Há desde logo um problema de timing. O foco dos portugueses neste momento é a crise sanitária, económica e social. Será um erro dar prioridade a um tema que divide e está longe de ser urgente para a sociedade portuguesa.

Em qualquer caso não há pretextos para se voltar a agitar o tema do referendo, como já tentam algumas personalidades do PSD. O Parlamento tem toda a legitimidade para legislar. E dispomos, no nosso sistema político, de mecanismos para acompanhar e fiscalizar essa tarefa legislativa. Assim o acaba de demonstrar a intervenção do Tribunal Constitucional neste processo.