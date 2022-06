Exigir mais ao Estado

A decisão de um tribunal francês é desta terça-feira, as queixas remontam à fase inicial da pandemia. Três dezenas de cidadãos franceses processaram o Estado e exigiram indemnizações, considerando que tinham sido infetados com Covid-19 por não ter sido desde início recomendado o uso generalizado de máscara. Alegando falta de planeamento por parte das entidades públicas, os processos reportam-se ao momento em que, por falta de stock de máscaras, tal como aconteceu em Portugal, o uso de proteção foi reservado àqueles que estavam expostos ao contacto com doentes ou com pessoas de risco.

O Tribunal Administrativo de Paris deu agora razão parcial às queixas, considerando que o Estado francês "cometeu uma falha" ao não ter uma reserva de equipamento suficiente para lutar contra uma pandemia ligada a um agente respiratório altamente transmissível. Contudo, concluiu não ser possível estabelecer uma relação de causa e efeito entre a falta de máscara e a infeção de cada um dos queixosos em concreto, razão para recusar os pedidos de condenação e indemnização.

Na sua decisão, o tribunal sublinha a responsabilidade dos estados em avaliar devidamente riscos, planeando atempadamente respostas e a definição de recursos necessários. Convém não esquecer que a pandemia não foi um acaso ou algo absolutamente inesperado. Pelo contrário, a elevada probabilidade de surgimento de um vírus capaz de nos atingir à escala global era consensual na comunidade científica e motivo de alertas sucessivos junto da organização mundial de saúde.

Nas áreas de intervenção mais sensíveis que lidam com a vida humana, como são a saúde ou a proteção civil, há uma tendência crescente para responsabilizar não só decisores públicos como o próprio Estado por falhas que coloquem em causa a segurança das pessoas. Ainda que juridicamente seja difícil comprovar essas falhas, os processos tornam cada vez mais exigente o desempenho de funções públicas. Os caminhos da justiça são difíceis, podendo por vezes até parecer que alguns processos colocam um peso desmesurado sobre os ombros dos decisores, mas mostram o quanto a perceção pública dos direitos tem vindo a aprofundar-se.

Naturalmente nem tudo deverá cair na alçada da justiça. Nem todas as lacunas nas respostas públicas merecerão censura, condenação, ou indemnização. Mas o planeamento é essencial para robustecer e capacitar os serviços em situações críticas. E sabemos bem o quanto continuamos a descurar problemas sinalizados ao longo de anos nos serviços de saúde, ou como continuamos a ter planos de emergência desatualizados ou por elaborar, mesmo quando previstos na lei. Tendemos a descurar alertas e a improvisar reativamente soluções, em vez de aprofundar uma cultura de planeamento e de prevenção.

Inverter esse estado de coisas e cultivar a visão de médio prazo, prevendo recursos e antecipando situações críticas, é a missão de quem dirige serviços e define políticas públicas. E cada vez mais deveremos exigir que essa visão oriente a ação pública. Não será bom tornarmo-nos cidadãos de dedo em riste, sempre à procura de oportunidades para processar o Estado.

Mas será sem dúvida importante que coletivamente saibamos exigir mais e melhor dos nossos serviços e de quem superiormente os dirige.