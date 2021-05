Fazer das fraquezas forças

É bem verdade que juntos somos mais fortes...

Têm-me questionado muitas vezes sobre se, nestes tempos COVID, também assistimos a uma crise de solidariedade...

Creio que não. Embora todos sejamos poucos, com a Crise social que atravessamos, todo o "pouco" é muito importante e muito útil, e tem sido muito reconfortante perceber como existe um movimento de consciência cívica que se junta em favor dos mais vulneráveis, de forma tão empenhada, consciente e informada.

Sobre isto gostava de partilhar hoje dois exemplos diferentes que me encorajam.

Um é o exemplo dado pela FENACAM/Crédito Agrícola que, em conjunto com a CONFAGRI / Cooperativas Agrícolas e a Cáritas Portuguesa, mobilizou esforços e criou a corrente solidária "O Meu Gesto, Pelo Nosso Portugal" para ajudar a mitigar os efeitos económicos e sociais causados pela pandemia em Portugal.

É sabido que o setor cooperativo também se viu muito fragilizado nestes tempos, mas isso tornou-os mais próximos. Esta iniciativa que junta a fragilidade da produção e distribuição com as vulnerabilidades da crise social, é um exemplo.

Como referia o presidente da FENACAM - Jorge Volante, numa iniciativa cooperativa solidária com a Caritas," este é um dos mais nobres pilares do cooperativismo, que nos distingue, e diz respeito à responsabilidade social exercida junto das comunidades onde se insere. Privilegiamos muitas vezes o bem-estar e a proximidade junto das populações locais, partilhando os bons e maus momentos, mesmo em detrimento da preocupação na procura do resultado e do lucro da atividade".

A verdade é que "esta corrente solidária, que teve início em novembro de 2020, já angariou mais de 24 000 de euros e doou mais de 3 toneladas de bens alimentares, através da rede nacional da Cáritas, sendo um importante reforço do Programa "Inverter a Curva da Pobreza em Portugal".

Esta parceria de "aparentes fragilidades" tornou-se uma corrente solidária com o propósito de suprir as carências e as dificuldades das famílias em situação de vulnerabilidade alimentar e económica, que importa celebrar.

O outro exemplo de solidariedade é o que nos tem sido dado pela empresa Santos e Vale com quem a Caritas assinou esta semana um acordo de parceria com vista ao apoio logístico das operações de distribuição de donativos. Este acordo é o reconhecimento e confirmação do valor inestimável que tem a colaboração desta empresa, cuja bondade confirmada permite que os apoios cheguem sem custos, mais depressa e com mais eficácia às famílias que são apoiadas pela rede nacional da Caritas. "Durante o ano de 2020, a Santos e Vale, transportou mais de 10 toneladas de donativos, e já em 2021, até ao momento, transportou cerca de 4 toneladas de donativos e material de apoio entre instalações da Cáritas e nas entidades

locais." Vale mesmo a pena olhar para estes exemplos que nos fazem ter a confirmação da solidariedade que nos envolve em tempos de grandes dificuldades.

Quando, apesar das dificuldades as organizações, empresas, associações e cooperativas se unem em nome da solidariedade social e do apoio aos mais desfavorecidos, vale a pena celebrar e acreditar que podemos ultrapassar os constrangimentos, as crises e sair mais fortes.

Bem hajam e Bom Domingo