Forum de Negócios Portugal-Marrocos e Eleições na Turquia

Na passada sexta-feira 12, Portugal e Marrocos retomaram as reuniões de Alto Nível interrompidas pela pandemia/confinamento. Esta, a XIV, aconteceu um ano antes das celebrações dos 250 anos do Tratado de Paz entre os dois reinos, à época. 2024 vai marcar também os 30 anos do Tratado de Amizade, Boa Vizinhança e Cooperação Portugal-Marrocos. O pontapé de saída para uma nova fase das relações luso-marroquinas foi lançada na semana passada. Dos acordos comerciais e de cooperação assinados, relevo um, em jeito de piscar-de-olho aos empresários portugueses. Reciclagem têxtil e mais não digo Júlia!

Têxtil, sector automóvel, indústria farmacêutica, energia e transição digital tiveram a primazia desta comitiva, mas está aí também a Candidatura tripartida Portugal/Marrocos/Espanha (Mundial Futebol Sénior 2030), aliás na boca de todos os cinco ministros que acompanharam o Chefe de Governo Marroquino, Aziz Akhannouch, nos vários discursos que efectuaram nos espaços político e económico, onde decorreram os encontros. Assunto certamente falado em privado entre ambos chefes-de-governo, da parte portuguesa sente-se um quase alheamento relativamente a esta mola lúdica que vai animar a economia até ao final da década, fazendo da Península Ibérica e de Marrocos um pivot geopolítico da Europa, continuando a recentrar esta periferia cada vez mais no centro. É preciso perceber isto para se querer "sair do rectângulo"!

Ficou também patente na passada sexta-feira, o resultado do "silent service" que o AICEP presta ao país, sem espalhafato e com um delegado em Rabat, Rui Cordovil, sempre disponível para o empresariado português e marroquino, quando contactado. Portugueses e marroquinos negoceiam à mesa, à roda de uma açorda e quem não estiver disponível para este social básico, não produz, da Mauritânia ao Iraque!

Turquia confirma segunda volta Presidencial

Com melhor resultado do que as previsões apontavam, o Presidente Recep Tayyip Erdogan (49,51%), terá de enfrentar o segundo mais votado, Kemal Kiliçdaroglu (44,96%). O terceiro mais votado, Sinan Ogan, o candidato da Extrema-Direita turca à europeia, capitalizou 5,2% dos votos.

Será interessante acompanhar a continuação desta campanha, nomeadamente perceber a transferência de votos de um extremo para o outro. Sim, porque os partidos islamistas, como o AK Party de

Erdogan, representam o chamado "fascismo islâmico". Com uma taxa de abstenção tão baixa que raramente é referida (cerca de 90% de participação), serão estes 5% de nacionalistas conservadores que darão a vitória ao Presidente Erdogan, cujo discurso de campanha insistirá na critica/acusação à inclusão na campanha do adversário Kemal Kiliçdaroglu da bandeira e dos direitos LGBT. É normal ouvir o Presidente perguntar ao microfone: "Nós apoiamos os LGBT? Não, quem os apoia são os outros, nós somos contra os LGBT". Este deverá ser um dos temas de eleição da campanha que já recomeçou e que terá os efeitos desejados nas urnas. Erdogan deverá ser reeleito, sendo que o AK Party já garantiu maioria no Parlamento. Quando toda a comunicação social explora a hipótese de tudo mudar na Turquia, o mais provável é tudo ficar na mesma. Dia 28 de Maio tudo se decidirá. "Bon Courage Turkiye"!

A Acontecer / A Acompanhar

- 18 de Maio, 18h, Centro Português de Serigrafia, Lisboa, Inauguração da Exposição "Corpus Hermeticum de Luz", de Mário Vitória, com apresentação de nova Serigrafia;

- 19 de Maio, 15h/17h30, Seminário Azimute com Jonas Otterbeck, "Researching Popular Culture and Islam", Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Avª de Berna 26, Lisboa;

- Entre 12 de Abril e 17 de Junho, em Marraquexe, Exposição "DISPOSITIONS & NOTHINGNESS", de Mariana Viana e Kátia Sá, na Galeria da Fundação Dar Bellarj;

- Todos os domingos, na Telefonia da Amadora, entre as 21h e as 22h, Programa "Um certo Oriente", apresentado pelo Arabista António José, um espaço onde se misturam ritmos, sons e palavras, através das suas mais variadas expressões, pelos roteiros do Médio Oriente e Ásia.

Raúl M. Braga Pires, Politólogo/Arabista, é autor do site www.maghreb-machrek.pt (em reparação) e escreve de acordo com a antiga ortografia.