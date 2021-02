Há vida além dos partidos

A nona alteração à lei eleitoral autárquica, aprovada por PS e PSD, trouxe dificuldades acrescidas a candidaturas já de si burocráticas e complexas por parte de movimentos independentes. O país está mergulhado num prolongado confinamento, por vezes quase esquecido de que estamos em ano de eleições autárquicas, e este é um tema decisivo pela relevância do poder local e sua proximidade em relação às populações.

As alterações prejudicam sobretudo as candidaturas independentes a assembleias de freguesia, já que passaram a exigir que seja constituído um grupo diferente daquele que o mesmo movimento propõe para a Câmara e Assembleia Municipal. Ter de criar um novo grupo de cidadãos para cada freguesia é um entrave e constitui até um obstáculo ao financiamento, uma vez que as subvenções são pagas em função do número de eleitores na Assembleia Municipal, órgão ao qual os grupos de cidadãos que vão a votos numa freguesia não se podem candidatar.

Inconformada com o que considera ser a inconstitucionalidade das novas regras, ao criarem desigualdade entre candidaturas, a Associação Nacional dos Movimentos Independentes continua a apelar à intervenção da Procuradoria-Geral da República, pedindo a fiscalização sucessiva do diploma. Além de ser particularmente difícil a recolha de assinaturas em tempo de pandemia, alterações também introduzidas no modelo de reconhecimento das assinaturas e nas restrições aos nomes que os independentes podem assumir tornam particularmente sensível a intervenção dos tribunais, na fase de validação. A lei passou, por exemplo, a impedir que um grupo de cidadãos use as palavras "partido" ou "coligação".

É difícil olhar para estas alterações, em nome de alegada transparência, e não ver nelas uma intenção do clássico bloco central de dificultar o acesso de independentes às autarquias. Ainda que difícil e burocrático, o surgimento de candidaturas independentes tem conhecido uma tendência crescente. Em 2013, tinham sido 13 os que conquistaram câmaras. Em 2017 esse número subiu para 17, a que se juntaram 403 presidentes de junta. Em termos globais, representam a quarta força política nas câmaras e a terceira nas freguesias, sinal claro de que, apesar das dificuldades, há vida além dos partidos.

Queixamo-nos de que temos em Portugal défice de participação política e de exercício pleno dos direitos e deveres de cidadania. Mas esse exercício deve ter espaço em muitos planos, incluindo na possibilidade de acesso a cargos públicos sem necessidade de ligação ou pelo menos apadrinhamento por parte de partidos.

As recentes mudanças num sistema político envelhecido, com o surgimento de novos partidos que recentes eleições confirmam estar a consolidar-se em pouco tempo, mostram que há margem para a novidade na nossa vida pública. Nem sempre a novidade esclarecida e defensora dos valores democráticos, mas isso já será outra discussão. Importa alimentar o espaço livre onde germinam ideias e contributos para a valorização da vida pública. Sem espartilhos nem tentativas de condicionar todos os que querem ter uma palavra ativa a dizer, rompendo com o peso excessivo que os partidos têm no nosso conceito de política.