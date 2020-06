Imigração. A solução para crescermos

Pela primeira vez na última década, o número de pessoas que vive em Portugal aumentou em 2019 - quase mais 20 mil habitantes do que no ano anterior. Não porque tenha havido mais nascimentos. Pelo contrário, voltaram a cair e as mulheres têm o primeiro filho cada vez mais tarde: quase aos 30 anos, em média dois anos depois do que acontecia há dez anos. A inversão de tendência acontece porque mais imigrantes escolheram o nosso país, ao mesmo tempo que a saída de emigrantes diminuiu, encontrando-se aqui a principal explicação para o resultado positivo. Lisboa está em primeiro lugar na fixação de estrangeiros, mas o número aumentou em todo o país, o que mostra um contributo de novos residentes que se reflete em todo o território.

Portugal é o terceiro país mais envelhecido da Europa e o quinto do mundo. A demografia é um desafio sério, um obstáculo ao desenvolvimento do país, e os dados agora revelados mostram que o futuro não está (apenas) cá dentro. E não se trata de olhar para a imigração apenas no que diz respeito ao muro que o Mediterrâneo tem representado, ou à posição da Turquia e os difíceis acordos sobre migrações e acolhimento de refugiados na União Europeia. Trata-se de uma perspetiva universal, de percebermos que o mundo inteiro cabe aqui.

E isto numa altura em que, com a pandemia, fizemos o movimento inverso. Pela primeira vez depois de décadas de sucessiva abertura à Europa e livre circulação, fechámos fronteiras e pusemos em causa a globalização. Embora tratando-se de um movimento circunstancial, ditado pela necessidade de conter a propagação da covid-19, há o risco de passarmos a recear mais a movimentação de pessoas e até de caminharmos no sentido de uma crescente individualização e desconfiança em relação ao outro. A emergência sanitária potenciou sentimentos securitários.

Não vale a pena fingirmos que esta é uma reflexão simples ou consensual. A discussão em curso sobre o racismo e a sua negação deve levar-nos a encarar de frente as resistências a uma plena integração e reconhecimento da igualdade como princípio basilar. Foi o próprio presidente da República a reconhecê-lo: não será um problema generalizado, mas existe racismo e xenofobia nalguns "setores da sociedade" portuguesa.

Politicamente, temos como nunca antes tinha acontecido partidos de extrema-direita, com posições assumidamente intolerantes em matérias como a imigração, que, a julgar pelas sondagens, poderão vir a ganhar expressão em próximas eleições. E também nas ruas, como sinalizam os relatórios de Segurança Interna, crescem sinais de fortalecimento de movimentos nacionalistas e extremistas.

Estes sinais devem ser olhados de frente e sobretudo combatidos com firmeza, política e socialmente. A intolerância e a discriminação são doenças que assumem muitas formas, da raça à orientação sexual, e exigem posições e políticas claras. A imigração não é apenas um contributo para o país ter futuro e população ativa. Enriquece-nos socialmente e culturalmente. Aprendemos com o outro, tal como o inverso também acontece. Com todos os movimentos de luta no terreno, este é o momento de o afirmarmos sem hesitações.