Impérios e História à la carte

Hoje, dia 13 de Junho, entramos no dia 110 da Guerra.

Recentemente, Vladimir Putin fez mais uma daquelas suas declarações sobre História. Desta feita, voltou ao tempo do Czar Pedro, o Grande e, em particular, ao início do século XVIII. Nas palavras de Putin: «Pedro, o Grande travou a Grande Guerra do Norte durante 21 anos. Temos a impressão de que, ao combater a Suécia, ele estava a apoderar-se de alguma coisa. Não estava a apoderar-se de nada, estava a recuperar».

Do ponto de vista do rigor histórico, eu nem sei bem por onde começar. E, talvez por isso mesmo, seja muito fácil cair na tentação de descartarmos estas declarações como mais um capítulo da longa série de desinformação que tem sido levada a cabo pelo Kremlin.

No entanto, este tipo de declarações não pode ser descartada e tem mesmo de ser combatida. Lembrei-me muito de uma frase da historiadora Margaret MacMillan: «A História é sobre recordar o passado, mas também é sobre o que escolhemos esquecer.»

Saber a História é ainda mais importante no contexto da invasão russa da Ucrânia. Eu escolho não esquecer a História desta parte da Europa. E, em especial, a História da nação ucraniana.