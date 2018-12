2018 em retrospectiva

Ouça aqui "A Opinião" de Nádia Piazza

Com a chegada do fim de um ano, chega também o momento de refletirmos sobre as decisões tomadas em 2018. Para muitos, esse ano foi repleto de mudanças e transformações importantes. Portanto, nada mais justo do que eleger alguns acontecimentos e personalidades, em jeito de balanço e, claro, segundo a minha opinião pessoal:

- Personalidade feminina nacional: Joana Marques Vidal - admirada por muitos e odiada por alguns, a recondução ou não da então Procuradora-Geral da República ficou envolta em enorme tensão até o último momento. A expectativa é que o seu legado não cai no esquecimento e que o Ministério Público saia mais reforçado do que nunca;

- Personalidade masculina nacional: Padre José Tolentino Mendonça - e a sua nomeação pelo Papa Francisco como Arcebispo de Suava, bem como Arquivista do Arquivo Secreto do Vaticano e Bibliotecário da Biblioteca Apostólica do Vaticano;

- Personalidade feminina internacional: Michele Obama - advogada, escritora e antiga primeira-dama dos EUA, de 2009 a 2017. O seu recente livro "Becoming" foi o mais vendido em 2018;

- Personalidade masculina internacional: Donald Trump - o Presidente dos EUA assumiu, e não pelos melhores motivos, uma posição de destaque na cena internacional, contrariando todo o legado e carisma trilhado pelo seu antecessor Obama, redefinindo as agendas diplomáticas e comerciais dos EUA;

- Acontecimento nacional: O caso de Tancos e os seus desdobramentos. O assalto das armas em Tancos e a sua tentativa de simulação na recuperação das mesmas, demonstrou ao país o quão débil e porosas são as instituições de segurança nacional;

- Acontecimento internacional: os incêndios da Grécia e da Califórnia que, a par dos incêndios de 2017, em Portugal, foram os mais mortíferos da história recente e as falhas apontadas no ordenamento florestal, urbanismo e autoproteção das populações.

Havia para muito mais, mas, para já, ficamos por aqui, e já vamos bem.