ADSE, o que é preciso fazer agora?

A ADSE acabou por dominar as atenções da semana. Houve muita opinião que foi emitida, e juízos de valor feitos rapidamente.

Mais do que encontrar teorias de conspiração, é importante pensar no que será o caminho futuro.

É hoje claro que a ADSE terá que ser melhor compradora de serviços, o que significa não só conseguir preços melhores, mas, sobretudo, garantir os serviços que os seus beneficiários pretendem. É para isso que descontam.

Alguns desses serviços são sofisticados e exigentes. Do lado dos operadores privados, é necessário ter dimensão, ter prática suficiente, para que sejam serviços de qualidade.

A necessidade de fazer muito para fazer bem significa que a ADSE terá, inevitavelmente, do outro lado da mesa de negociação operadores privados de grande dimensão. E para estes conseguirem manter a sua atividade, para terem o volume de atividade que lhes permite ter qualidade no que fazem, precisam da ADSE. É por isso uma questão de tempo saber encontrar novas formas de relacionamento. Nesse sentido, os beneficiários da ADSE deverão brevemente ver ultrapassado este período mais turbulento.

Para que não se volte a repetir no futuro, é preciso que esse futuro seja preparado, e que a ADSE e os operadores privados acertem entre si novos modos de relacionamento financeiro. Não faz sentido a ADSE pagar por item faturado, forma de pagamento que leva a sobrefacturação, como foi anunciado ter sucedido. Faz sentido a ADSE pagar por episódio de tratamento, pagar um valor acertado previamente em contrato ou convenção, para não haver surpresas para ninguém. E ter mecanismos de verificação da qualidade dos serviços prestados. É esta a tendência internacional de como pagar serviços de saúde, e está na altura da ADSE recuperar o seu atraso neste campo.

O problema que levou à dramatização da última semana resulta de um modelo de pagamento de serviços de saúde que estava ultrapassado. A sua substituição por outro modelo é o caminho. Resta agora que os dois lados - gestão da ADSE e operadores privados - se entendam, e, com isso, satisfaçam as expectativas dos beneficiários da ADSE, que a financiam integralmente com os seus descontos.