Centenos, Sarmentos e os empecilhos da campanha

Temas verdadeiramente fraturantes para o País: quem tem o melhor Centeno? Sim, Rui Rio insiste nesta tecla e decidiu desafiar o ministro das Finanças do PS - e candidato por Lisboa - para um frente a frente com Joaquim Sarmento, o "Centeno" do PSD. A TSF até já se mostrou disponível para promover o "duelo", mas como são precisos dois para dar significado à expressão frente a frente, e o PS parece preparar-se para dar uma tampa ao PSD, lá se vai a oportunidade para o país tirar a limpo, afinal, quem tem o melhor "Centeno".

O João Félix Pereira "explica-lhe" tudo sobre esta guerra de "Centenos", neste filme sonoro, que continuou noite dentro. Ou não tivesse o "original" - Mário Centeno de seu nome - aparecido, pela primeira vez nesta campanha, para falar dos fatos que cada partido veste e de como há fatos que nos fazem mais homenzinhos e outros que nem por isso. António Costa ficou com tanto orgulho no seu CR7 das Finanças que decidiu gritar bem alto, para toda a gente ouvir, que o passe de Centeno não está à venda.

Ou seja, Rui Rio vai ter de se contentar com o "seu" Sarmento. E como esta conversa não parece estar a dar grande resultado, optou por uma talk - a nova moda no PSD - onde o presidente social-democrata veio avisar que o Governo está a preparar uma nova encenação, idêntica à dos professores ou dos motoristas. E qual é?

Assunção Cristas andou por Braga, mas as coisas não lhe correram muito bem. A herança do governo de Passos Coelho ainda pesa e a líder centrista teve de ouvir o que não queria de uma funcionária pública. A Raquel de Melo conta-lhe a história.

Entretanto, à esquerda, a campanha continua marcada pela cena de pugilismo político entre Catarina Martins e António Costa, no debate da RTP da última segunda-feira. O secretário-geral do Partido Socialista tentou esvaziar a polémica, mas a coordenadora do Bloco de Esquerda não tirou o pé. Começou por escrever um artigo de opinião para o Expresso, logo pela manhã, em resposta a Manuel Alegre, que tinha escrito no Público um dia antes. Depois, já em plena campanha, voltou a acusar António Costa de querer reescrever a história. E ainda espetou mais um ferro à noite, quando disse, com todas as letras, que tudo o que a geringonça mudou para melhor tem a assinatura do BE.

O problema é que Jerónimo de Sousa acha o mesmo, mas sobre o PCP e o PEV. O secretário-geral comunista, que, no debate da RTP, decidiu deixar-se ficar na bancada a assistir ao duelo entre o BE e o PS, veio entretanto desvalorizar a troca de palavras entre Costa e Catarina Martins.

A ver vamos se vêm aí novos episódios da geringonça. Que isto, para quem gosta de política, arrisca-se a ser uma daquelas séries que, quando acabam, nos deixam a ressacar durante meses, disso não há dúvidas. Spoiler alert! O Pedro Adão e Silva e o Pedro Marques Lopes já anteciparam o que aí vem e comentaram tudo no Bloco Central Especial Legislativas que vem no início desta newsletter. É só carregar no play.

E uma das perguntas a que os dois comentadores do Bloco Central respondem é esta: que impacto têm estes episódios de campanha no sentido de voto dos eleitores? Pode haver quem encontre resposta na sondagem diária da Pitagórica para a TSF, JN e TVI, que volta a encurtar a distância entre o PS e o PSD. E os números são significativos.

Já agora, a propósito de campanha, sabe qual foi o partido político que gastou mais dinheiro em mais anúncios no Facebook? Foi este. O Mark Zuckerberg agradece.

Rui Rio responde no Fórum TSF

Rui Rio responde no Fórum TSF

Já se cruzou com a carrinha do Fórum TSF na estrada? Durante esta campanha, o Manuel Acácio está a percorrer o país para entrevistar os líderes políticos e permitir que os ouvintes façam todas as perguntas. Ontem, em Setúbal, foi Assunção Cristas. Esta quarta-feira, é a vez de Rui Rio, presidente do PSD.

Tenha um excelente dia.