Costa vs. Rio. O frente a frente decisivo é na rádio

A partir de hoje a TSF tem uma newsletter diária sobre as eleições Legislativas 2019.

Sintonizem os vossos rádios. Ou abram a internet em tsf.pt e vejam com os vossos próprios olhos. Porque hoje o país vai poder assistir ao derradeiro embate entre os dois principais candidatos a primeiro-ministro. Uma semana depois do primeiro debate a dois nas televisões, António Costa e Rui Rio voltam a encontrar-se, agora para o último frente a frente destas Legislativas de 2019 . E o debate decisivo é na rádio.

A partir das 10h00, TSF, Antena 1 e Renascença transmitem em simultâneo o debate entre o secretário-geral do PS e o presidente do PSD. Se, a essa hora, não conseguir ligar o seu rádio, pode sempre acompanhar em tsf.pt: temos vídeo em direto e texto ao minuto, para que que não perca nada de um duelo que só não garantimos que seja ao jeito do velho faroeste porque nesta campanha o tom entre António Costa e Rui Rio tem sido sempre muito cortês. Será que vão continuar assim?

As sondagens podem ditar algumas mudanças de atitude durante esta campanha eleitoral. De acordo com a mais recente sondagem da Pitagórica para a TSF, JN e TVI, o PSD está a recuperar lentamente nas intenções de voto e o PS a perder terreno, mas ainda no limiar da maioria absoluta. Já agora, se ainda não sabe, fica a saber que, durante estas duas semanas de campanha, a TSF, o JN e a TVI vão ter uma sondagem diária com a intenção de voto dos portugueses. Todos os dias, às 20H.

Ainda sobre o frente a frente de hoje, a TSF tem uma emissão especial preparada, que já arrancou às 7H da manhã, em direto da Faculdade de Medicina Dentária, o palco do debate. "Oh Luís, estou bem assim?" Faz-lhe lembrar alguma coisa? Imediatamente a seguir ao debate, toda a análise e o comentário político com Pedro Adão e Silva, Pedro Marques Lopes e Paulo Baldaia.

Bailinho da Madeira

Entretanto, na Madeira, há uma nova realidade política. O PSD de Miguel Albuquerque perdeu a maioria absoluta , mas já pré-anunciou um acordo com o CDS, que lhe deverá garantir o poder na região por mais quatro anos. E, se for assim, é Paulo Cafofo que fica a ver navios. O independente que o PS recrutou para desafiar o poder laranja na região arrecadou o melhor resultado de sempre dos socialistas na Madeira, mas, para governar, não lhe basta a criatividade. À falta de parceiros à esquerda - o PCP elegeu apenas um deputado e o Bloco perdeu o único que tinha -, o ex-presidente da Câmara do Funchal ainda atirou a linha ao CDS, numa tentativa de reinvenção da geringonça nacional, mas os centristas não estão para aí virados. António Costa, ainda assim, cantou vitória . A TSF tem o filme da noite e os resultados finais. É espreitar, que está lá tudo.

O fantasma "familygate"

Talvez lhe possamos chamar lei da compensação: depois da demissão do secretário de estado da Proteção Civil , estrangulado politicamente e judicialmente pelo caso das golas, a Procuradoria-Geral da República veio dar razão ao governo no caso do familygate. E António Costa, que até tinha admitido não homologar o parecer que ele próprio pediu ao Conselho Consultivo da PGR - caso não concordasse com ele -, já o publicou, comentou e até se congratulou com as conclusões absolutamente "inequívocas." A lei, diz o conselho consultivo da PGR, não é para se levar à letra e, assim, os governantes que têm participações em empresas de familiares podem todos ficar mais descansados. António Costa será provavelmente o que mais respirou de alívio.

Quem parece farta de levar "pancada" do parceiro de geringonça PS é Catarina Martins. A líder bloquista veio este fim de semana prometer uma campanha "sem provocações"e, qual estadista, anunciou que o Bloco de Esquerda é "um fazedor de pontes". Jerónimo de Sousa alinha pelo mesmo diapasão e promete que a campanha da CDU será feita "pela positiva" . Já Rui Rio não alinha nesta conversa mole. O presidente do PSD avisa que estes arrufos à esquerda dão "jeito" do ponto de vista eleitoral e que, depois de 6 de outubro, se o PS precisar, volta a bater à porta do BE e do PCP. E Assunção Cristas já anda a todo o gás pelo país, a "vender" o seu choque fiscal.

Espero que este resumo de campanha lhe tenha sido útil. Já agora, depois das 19H, na TSF, há todos os dias Jornal de Campanha, conduzido pela Judith Meneses e Sousa. E tem brinde: O Pedro Adão e Silva e o Pedro Marques Lopes vão estar diariamente na TSF, para um Bloco Central especial eleições, moderado por mim, pois claro.

Tenha um excelente dia.