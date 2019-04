O trunfo da cooperação não envelhece

"É uma verdade irrebatível que os Estados Unidos já não conseguem enfrentar sozinhos todos os perigos do mundo de hoje" Barack Obama, ex-Presidente dos EUA, em 2009

"Há 23 dos 28 aliados da NATO que não pagam o que devem" Donald Trump, Presidente dos EUA, maio 2017

"Já não são as elites que fazem a Europa. Queremos ter um papel no mundo ou ser a Atenas de Washington e ficar a filosofar?" Josep Borrel, chefe da diplomacia espanhola

A 4 de abril de 1949, os Estados Unidos, o Canadá e dez países europeus (entre os quais Portugal e o Reino Unido) assinavam o Tratado de Washington, que proclamou a criação de uma Aliança Atlântica capaz de responder à ameaça soviética.

Os dois lados do Oceano Atlântico partilhavam valores comuns, mas só o guarda-chuva militar americano poderia salvar a Europa do risco de "sovietização", em período de arranque assustador da Guerra Fria.

Sete décadas depois, a NATO tem ameaças novas - terrorismo transnacional, ciberataques, recrudescimento dos nacionalismos - mas dois "players" repetidos, ainda que em posição inesperadas.

Se no final dos anos 40 do século passado os EUA estavam fortemente empenhados em liderar o processo de construção de paz e prosperidade em território europeu (a NATO nasceu, na verdade, graças ao compromisso americano), os EUA de 2019 tem na Casa Branca alguém que olha com muitas reservas as relações transatlânticas e já chegou a mal tratar países europeus que, supostamente, seriam seus "aliados permanentes".

Já a Rússia de Putin representa ameaça real, ainda que nunca totalmente declarada, ao projeto europeu - seja pelo apoio que tem dado nos últimos anos a opções políticas eurocéticas, seja pela interferência (sobretudo cibernética) nos processos eleitorais dos principais países da NATO nos últimos anos.

O Relatório Mueller, ainda não conhecido na sua totalidade, está a ser nos últimos dias apontado como "a prova de que afinal Trump não fez conluio com os russos". Mas o que já é mesmo muito claro é que o documento aponta interferência russa na escolha presidencial americana de 2016.

O passado pode não garantir o futuro - e por muito que seja uma frase poderosa, a verdade é que nem sempre a História se repete. Não podemos tomar como certa a proteção americana - pelo menos na forma como a conhecemos nos últimos 70 anos.

A criação da NATO selou o envolvimento americano na Europa Ocidental. Mas os últimos anos mostraram que, de Washington, surgem mais sinais de reserva do que de celebração do casamento atlântico.

Politicamente, rende cada vez menos apostar no reforço da NATO. A conversa trumpiana de "paguem mais e queixem-se menos" não caiu do nada - e muito menos decorre de uma simples birra do atual inquilino da Casa Branca.

A noção de que o "burden share" não tem sido justo para os americanos - e que os aliados europeus têm que contribuir mais - subiu de tom nos EUA na última década.

Barack Obama começou por falar nisso, ainda no seu registo mais diplomático. Mas Donald Trump fez estalar o verniz transatlântico, quando em campanha ameaçou não ativar o artigo 5.º -- base fundamental do conceito de defesa mútua - caso algum estado membro da NATO fosse atacado.

As coisas acalmaram no primeiro ano e meio da Presidência Trump, sobretudo com a escolha do General Jim Mattis para a chefia do Pentágono. Os europeus viram o imprevisível Trump a escolher um general fortemente empenhado no compromisso transatlântico (há quem defenda que deve ser ele o próximo Secretário Geral da NATO) e pensaram que, afinal, podia dormir descansados.

Mas o comportamento inaceitável de Donald Trump em encontros com aliados europeus - tratando-os como se fossem delinquentes e não como amigos que são mesmo dos EUA - e a rutura entre Trump e Mattis na questão da Síria (que levou à saída litigiosa do general enquanto chefe do Pentágono, escrevendo carta arrasadora para o Presidente dos EUA) voltaram a fazer disparar os sinais de alarme.

A NATO chega, assim, aos 70 sem poder gozar as vantagens da experiência. Já deu imenso aos seus Estados Membros (sete décadas de paz e prosperidade), mas quando era suposto começar a encarar a "velhice" com a tranquilidade dos bens que não se discute passa por um dos seus períodos de maior risco.

Até à queda do muro de Berlim (que também neste ano completa 30 anos), o conceito dominante foi a defesa coletiva (primeiro pela "retaliação maciça", depois fletindo para a "resposta flexível", a partir de 1967 pela junção da "defesa" com o "diálogo" como os dois pilares da segurança).

O mundo pós queda do muro exigiu a primeira mudança de fundo no Conceito Estratégico da NATO. Em 1991, a Aliança Atlântica assumia, pela primeira vez, uma visão totalmente aberta ao público, dando preferência à "cooperação" em vez do "confronto" com antigos adversários.

As intervenções na Bósnia e o bombardeamento de Belgrado, em 1999, inauguraram uma "legitimidade em exercício" que nunca teve consenso.

A NATO alargou o seu âmbito de atuação, assumiu papel de liderança na gestão de crises, mesmo em teatros de conflito em territórios fora dos seus Estados Membros.

A invocação do artigo 5.º pós 11 de Setembro de 2001 (considerando-se, assim, que os EUA foram atacados e, como tal, os outros membros tinham legitimidade para os defender) abriu caminho à presença militar no Afeganistão - talvez sem a ideia, nessa altura, de que se estaria a começar a "guerra eterna" (quase duas décadas depois, ainda estão cerca de 16 mil militares da NATO em terras afegãs, apesar de vários planos de "retirada" de Obama e agora Trump).

Mas os tempos não param e mesmo as guerras que parecem eternas exigem mudanças estratégicas.

A visão da NATO para a década 2020/2030 ("Assured Security; Dynamic Engagement") aponta para uma necessária evolução dos conceitos primordiais de "defesa" e "dissuasão", que dominaram as últimas décadas da Aliança Atlântica, para um foco na "segurança" e no envolvimento inteligente e informado dos Estados Membros na prevenção e no combate às novas ameaças que os conceitos iniciais da organização não poderiam, sequer, antecipar: ciberterrorismo, ataques cibernéticos, sabotagem de fontes energéticas, interrupção de rotas marítimas de abastecimento, a ambiguidade geopolítica da Rússia, a defesa anti-míssil a possíveis ameaças de países com ambições nucleares, como Irão ou a Coreia do Norte.

E posiciona a NATO como "uma organização regional e não global", definindo assim o seu caráter euro-americano, que o distingue da dimensão mundial da ONU.

Nestes 70 anos da NATO, explicar às novas gerações (que por estes dias estão mais expostos a ouvir dos líderes políticos o que tem corrido mal e não as raízes do que nestas décadas correu bem) a história e o caminho de uma organização que se baseia no "tandem" euro-americano é mais que um exercício de análise - é uma obrigação.

Nem mesmos estes estranhos tempos de tentação isolacionista em alguns dos Estados Membros de uma organização que tanto tem provado as vantagens do multilateralismo alteram o fundamental: a NATO foi uma das chaves para sete décadas de paz e prosperidade nos EUA e na Europa.

A segurança de americanos e europeus é indivisível - e a queda de um dos lados da aliança criaria instabilidade nos dois polos deste notável casamento.

A presença, por estes dias, do Secretário Geral da NATO em Washington (recebido na Casa Branca por Trump, a fazer discurso no Congresso dos EUA após convite conjuntos dos líderes democrata e republicano, a chefiar reunião com os chefes da diplomacia dos 28 Estados Membros) é a prova de que ainda há esperança num futuro que não ande para trás.

O 70.º aniversário da NATO tem mais receios que festejos. Mas cooperação é um trunfo que nunca envelhece.

Que americanos e europeus não se esqueçam disso.