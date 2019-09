Os debates acabaram? Logo agora que fomos buscar as pipocas

Foi a chamada despedida em beleza. Mas que deixa água na boca. Quase um mês depois do início dos debates para as Legislativas de 2019, o melhor estava, claramente, guardado para o fim. O último encontro televisivo entre os seis líderes partidários com assento parlamentar foi um misto de debate com ajuste de contas entre dois dos partidos que fizeram parte da geringonça. Catarina Martins e António Costa travaram-se de razões e a conversa aqueceu. Os restantes quatro participantes - Rui Rio, Assunção Cristas, Jerónimo de Sousa e André Silva - só tiveram que se recostar para trás e pedir mais pipocas.

Pub Pub

Se não conseguiu ver, pode ler aqui o resumo, até porque duas horas de debate deram para uma espécie de duas rondas. É que antes de Catarina Martins se meter com António Costa, já Assunção Cristas tinha andado a moer. E, não fosse a líder do Bloco partir a louça toda da geringonça, Cristas tinha mesmo conseguido levar a taça da adversária política do PS que mais conseguiu irritar Costa. O minuto a minuto do debate está aqui. É longo, mas esclarecedor.

Pub Pub

O melhor dos Centenos

O meu Centeno é melhor que o teu. E, já diz o povo: vale mais um Centeno na mão, do que dois a voar. Antes do debate a seis na RTP, houve o derradeiro frente a frente das rádios entre António Costa e Rui Rio. Mas, curiosamente, quem brilhou foi o CR7 das Finanças. Mário Centeno foi, claramente, o melhor em campo. Não pelo que disse, que não disse nada, mas pelo protagonismo que o próprio Rui Rio decidiu dar ao ministro das finanças... do PS.

E houve de tudo neste embate entre os dois principais candidatos a primeiro-ministro: trocas de acusações, telhados de vidro, apareceu um novo "dono disto tudo" e até de Bloco Central se falou. Mas só em situações muito excecionais.

Quem ganhou e quem perdeu, foi uma decisão que deixámos a quem nos segue. A análise é uma coisa que deixamos para quem percebe. Mas, se quer mesmo saber quem é o Centeno que "mora" em cada um de nós - e este nós é majestático -, é ouvir este resumo sonoro do Miguel Silva.

Acabaram os debates. Que venha a carne assada - ou o tofu

Que comece a campanha. Esta terça-feira, os partidos partem para a estrada para o derradeiro esforço de convencer os eleitores a votarem neles. E, na cabeça, podem levar já os mais recentes resultados da sondagem da Pitagórica para a TSF, JN e TVI, que volta a mostrar uma tendência de queda do PS e uma nova recuperação lenta do PSD. A Judith Meneses e Sousa vai-lhe fazendo a atualização diariamente e contando, todos os dias, no Jornal de Campanha da TSF, depois das 19H, o que de mais importante se vai passando nas caravanas partidárias.

E uma das coisas que talvez lhe interesse saber, antes de ir votar no próximo dia 6 de outubro, são as propostas que os vários partidos e coligações têm para o País. Pois bem, a TSF esteve a ler os vários programas eleitorais e todos os dias terá um resumo do que de mais importante está em cada um deles, nas áreas mais importantes: da saúde à educação, passando pela justiça ou pela economia. O Filipe Santa Bárbara, hoje, tem as propostas mais insólitas que encontrou nas centenas de páginas que andou a ler. E há de tudo, como na farmácia. Do hino nas escolas, à água nas torneiras. É ler - ou ouvir - e tirar as suas próprias conclusões.

Por falar em insólitos: adivinhe lá quem foi o primeiro político português a ser filmado com o novo Iphone 11?

A purga de Jardim

Já agora, na Madeira, a política ainda ferve e Alberto João Jardim, que muitos pensavam reformado da política, está mais ativo que nunca, depois de ter visto o PSD perder a maioria absoluta no último domingo. Ele falou à TSF em exclusivo, mas o essencial da conversa com a Dora Pires pode ler aqui.

Geringonça, AD, Bloco Central, cenários políticos, promessas e discussões ideológicas, venha o que vier, há uma certeza que lhe dou: o Pedro Marques Lopes e o Pedro Adão e Silva vão estar aqui, todos os dias desta campanha, para ajudar a descodificar o essencial das Legislativas de 2019.

E eu regresso amanhã, bem cedo.

Tenha um excelente dia.