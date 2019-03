Passes sociais: o maior erro de Rui Rio

No espaço de comentário que ocupa semanalmente na TSF, "A Opinião", Daniel Oliveira afirmou que Rui Rio cometeu o seu "maior erro" desde que chegou à liderança do Partido Social Democrata (PSD), ao manifestar-se contra os novos passes únicos para a Grande Lisboa e o Grande Porto.

"Só alguém muito alienado do quotidiano de mais de metade dos portugueses, que vivem nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, não percebe a importância de uma revolução nos transportes urbanos", defendeu Daniel Oliveira.

"Só alguém com enorme insensibilidade social não percebe os custos proibitivos do movimento diário de milhões de pessoas, maioritariamente pobres, que vivem nos subúrbios das duas maiores cidades", continuou. "Só alguém alheado dos grandes desafios deste século não percebe a importância económica e ambiental de se reduzir a circulação de automóveis nestas duas regiões."

"Só um demagogo não compreende que cada região tem os seus problemas específicos e que para cada um decidem-se políticas específicas", rematou o comentador.

Na última semana, Rui Rio afirmou ser injusto que todo o país para uma medida com efeitos apenas em Lisboa e no Porto . Daniel Oliveira contrapõe, lembrando que "a unificação dos passes sociais e a redução drástica dos seus preços tem um efeito especialmente forte na vida dos mais pobres, que são os que mais gastam para ir e vir do trabalho todos os dias". "Se isto não é justo, já não sei o que é justiça", atirou.

O comentador diz que "se uma media só pudesse ser aplicada se tivesse efeito para todos, nunca nada se faria" e critica Rui Rio por exaltar a revolta do interior contra as cidades. "Quem faz política assim não constrói um país", declarou.

Daniel Oliveira lembra que Rui Rio não é Passos Coelho nem Cavaco Silva e que poderia ter marcado a diferença, apoiando esta medida e prometendo fazer o que falta - "um grande investimento para que os transportes públicos absorvam o aumento da procura" e a aposta no setor ferroviário, "que é a grande urgência para o resto do país" -, se chegar ao Governo.

"O que Rui Rio não podia fazer era opor-se a uma medida justa e necessária só porque a sua foto não aparece nela - e, muito menos, usando a cartada das invejas regionais", condena o jornalista.

"A reação a esta medida foi (...) o maior erro de Rui Rio desde que chegou à liderança - que, ao contrário das manobras internas do PSD, mexe com a vida das pessoas", concluiu.

Texto: Rita Carvalho Pereira