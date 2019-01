Perder melhor

Escrever num jornal ou online tem reacções mais chatas que perigosas.

As histórias de articulistas que levaram uns tabefes contam-se pelos dedos de uma mão. Felizmente a violência efectiva contra colunistas (não falo de repórteres, nem de investigadores, atenção) é um fenómeno quase inexistente em Portugal. Decerto que não se pode, nem se deve branquear o bullying verbal e psicológico bem como algumas situações de assédio, mas na actualidade, e ainda bem, ninguém morreu ou foi para o hospital graças às opiniões que exprimiu. Entre amigos, considero que se passe o mesmo, ou pelo menos, assim o espero.

Com o país polarizado à força de muita ideologia e casos desportivos, escrever hoje em dia sobre assuntos como racismo ou a Final Four da Taça da Liga, é um ato redundante. Ninguém se põe de acordo, dá parte de fraco ou deixa de se sentir melhor que o outro só por causa de alguma coisa que leu ou ouviu. It"s a shit bomb, para citar os Americanos.

Do assunto do racismo, e depois de tanta polémica, sobra apenas a esperança de que o assunto não seja chutado para o canto quando a poeira assentar. Há, conforme verificado, um grande interesse social em se saber se existe ou não racismo em Portugal, se é um fenómeno isolado ou se, pelo contrário, algo entranhado na sociedade, infiltrando a sua autoridade. Saber se os partidos políticos farão mais que o debate perigosamente ideológico que têm feito, enfim contar que depois do barulho, venha a moderação e o esclarecimento.

Quanto ao futebol: Eu sou do F.C. Porto, uma equipa vitoriosa desde que nasci e que tantas alegrias desportivas me deu e dá. Perdeu a taça da Liga com o Sporting. Uma data de penáltis. E o Sporting mandou tudo abaixo. Fiquei chateado, mas há justiça poética na conquista deste título pelo Sporting, depois de tudo o que se passou com este clube. Não custa nada dizer: parabéns.

Pelo contrário, não sei mais o que dizer de tudo o resto que se disse e dirá. Penso apenas que tanto a paixão cega como o entendimento de bancada do futebol em Portugal desconsidera o mais importante: o suor dos jogadores, a inteligência tática dos treinadores, o investimento e a logística dos clubes, o deslumbramento das crianças que, atenção, nos imitarão as atitudes e os gestos quando assistem a um "espectáculo ao vivo" que em breve terá, talvez, de considerar ter outra classificação etária.

É esta falta de noção que me afasta cada vez mais do futebol. Comentei-o na Sport TV por uma temporada, mas o assunto tornava-se cada vez mais tóxico, mesmo que não se pretendesse, e não era aquilo que eu queria do futebol. De todo. No caso do Porto, o que mais me irritava era sempre a insinuação de que todo e qualquer resultado desportivo do clube eram apenas o culminar vitorioso de um processo manchado de ilegalidades. Diminuir assim um sucesso Português, por rivalidade, foi algo que, por ingenuidade minha, nunca consegui compreender. Por isso o futebol, esse futebol que me faz ler e ouvir enormidades, que só promove o ódio clubístico e que transforma amigos em inimigos não me interessa puto.

Não é esse o meu critério. Ainda assim, fui ver o resumo outra vez, tentando alhear-me dos comentários o mais possível. O penalty que dá o empate ao Sporting. Foi penalty? Foi. Sim, foi. E porquê? Porque o árbitro assim o decidiu e verificou. O resto passa à história e torna-se pasto para os comentadores que invadem as nossas televisões e feeds. O futebol Português pôs os cornos a quem gostava dele e foi para a cama com os entendidos que formam, hoje em dia, uma classe profissional com mais assunto para trabalhar do que Aristóteles.

Sabem o que é eu também pensei? Que o Oliver nem sequer viu o jogador do Sporting e que ia mandar um grande charuto na bola e lhe aparecem umas pernas corajosas, na procura do empate e que o futebol é assim. Pensei que quando o árbitro vai ver o VAR como qualquer outro juiz com uma decisão difícil para tomar, analisa o que vê, conforme o que pensa, o que aprendeu no curso e no campo, computando em segundos a sua conclusão com dados tão diversos quanto o ambiente que o rodeia e a atmosfera densa que se formou em Braga, nesta estupenda competição. Ainda assim, o juízo tomado encerra sempre uma decisão corajosa, que seja ela qual for fará polémica. Rejeitar essa decisão até à náusea é um mau serviço prestado ao desporto Rei porque a tentativa de eliminar o erro humano no desporto é simplesmente infantil e está a matar o que ainda restava do jogo, reduzindo-o o somente a um objecto de discussão não virtuosa.

Por isso, se interessa saber porque os jogadores do Porto, uns tiram as medalhas, outros não, porque recolhe a equipa ao balneário, porque não fica para ver os outros celebrar, se dão ou levam encontrões, a resposta é simples: não existe em Portugal, na competição profissional de futebol, espaço para a cultura do saber perder. Os jogadores fazem o que os adeptos fariam, desprezando o desportivismo. E todos o fazem. E todos nos desiludem quando o fazem. Vermelhos, verdes ou azuis e branco, de qualquer cor, somos ainda incapazes de perceber, profissionais ou adeptos, o mais elementar factor do futebol que não deveria ser o ódio ao rival, mas o amor pelo nosso clube. E isso não nos deixa ultrapassar derrotas e renovar a esperança, apenas certifica e aprofunda o fanatismo futebolístico. Mais que saber ganhar, saber perder é cada vez mais essencial, porque tal como a matemática da vida nos indica, irá acontecer por muitas mais vezes.