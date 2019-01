Propinas e perguntas várias

De repente, surgiu a discussão sobre as propinas do ensino superior. E muita opinião tem sido apresentada.

As propinas, como um "preço" que os estudantes do ensino superior têm que pagar às universidades, acabam por desempenhar vários papéis. Além disso, não são o único custo que as famílias dos estudantes acabam por suportar, sobretudo os que frequentam universidades longe da sua residência familiar.

Ouça aqui "A Opinião" de Pedro Pita Barros

Tentemos alguma organização para a discussão. Para o papel das propinas, do lado da procura, há duas questões centrais em relação às quais é necessário conhecer bem a resposta.

Primeira pergunta: será que mais ou menos alunos decidem frequentar o ensino superior, dependendo das propinas?

Segunda pergunta: será que os alunos demoram mais ou menos tempo a finalizar os seus estudos universitários conforme as propinas que pagam? Só respondendo a estas perguntas podemos ter uma ideia dos efeitos da redução, ou mesmo, eliminação das propinas.

Para o papel das propinas do lado da oferta, das universidades, há também outras perguntas que se podem colocar. A primeira delas já tem surgido: qual a importância das propinas como fonte de financiamento das universidades. E, em segundo lugar, será que esse financiamento pode (deve?) ser substituído por outras fontes de receita?

E será que os cursos mais procurados, por lhes ser dado mais valor pelos estudantes, qualquer que seja a razão, devem ter capacidade de cobrar mais propinas (e com isso até levar a que outros cursos possam existir mesmo que com menos alunos)?

Por fim, o papel mais discutido é das propinas na igualdade de oportunidades que a sociedade deve dar a todos, o que leva perguntar quem beneficia e quem paga o financiamento público das universidades.

Discutir as propinas apenas com base em comparação com valor médio da OCDE, ou em comparação com outros países, é que não responde a qualquer das perguntas acima, e é, por isso, pouco útil como argumento.

Assim, na continuação desta discussão, a primeira pergunta que espero ver respondida é: qual o problema que se pretende resolver? A segunda é: que alternativas existem para resolver esse problema? E a terceira: porque é a redução, ou abolição, das propinas a melhor alternativa?

Sem um pouco de método na discussão, é pouco provável que se tomem boas decisões.