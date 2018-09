Qual a relação do(a) futuro(a) Presidente do Brasil com Portugal?

"Vim aqui honrar um grande, um grande amigo de Portugal que é o Presidente Lula, um grande amigo", dizia em 2011 aos jornalistas um emocionado Aníbal Cavaco Silva, à entrada da cerimónia de entrega do título de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Coimbra ao ex-presidente brasileiro.

Dezasseis anos antes tinha sido a vez de Fernando Henrique Cardoso receber a mesma honraria tendo como padrinho o ex-presidente Mário Soares, adubando uma amizade iniciada na década de 80. Quando o presidente português morreu em 2017, FHC escreveu no jornal O Globo: "Escrevemos juntos, dialogamos por décadas, eventualmente discrepamos, nunca perdemos a amizade, e eu, a admiração por ele."

José Sarney, que poeticamente também escreveu que seu grande amigo "Mário Soares tinha pelo Brasil um grande amor, correspondido pelo grande amor que Brasil tem por ele," foi um dos impulsionadores da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP).

Outro presidente brasileiro, Itamar Franco, foi nomeado Embaixador em Lisboa depois de ter devolvido a faixa presidencial.

Durante décadas, líderes políticos brasileiros e portugueses mantiveram ligações pessoais que extravasaram os relacionamentos protocolares a que o serviço às suas nações obrigava. A convivência política de décadas permitiu até que se fiassem algumas relações de amizade. Lula e José Sócrates continuaram a se visitar como amigos, tanto em Portugal quanto no Brasil, depois de cada um ter deixado o poder. No almoço intimista dos 90 anos de Mário Soares, Fernando Henrique esteve presente.

Brasil e Portugal são formados por cordilheiras sociais e é principalmente no cume dessas montanhas que se construíram as pontes entre os dois países. A convivência das elites no alto nunca foi plagiada pelo resto da população nos sopés. A vasta maioria dos brasileiros é fortemente desconhecedora de Portugal, incluindo sobre a história comum, enquanto a vasta maioria dos portugueses ainda olha para o Brasil com as vistas cansadas do preconceito.

Herdeiros de uma teia de relacionamentos pessoais e profissionais, qual é a relação dos candidatos a presidente nas eleições de outubro de 2018 com Portugal?

Durante meses conversei nos bastidores com 14 assessores ou ex-assessores de Geraldo Alckmin, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Fernando Haddad e Marina Silva, os candidatos mais bem posicionados nas sondagens. Com o primeiro convivi durante anos, como membro do seu governo. Mas para escrever esta prosa nunca procurei conversar diretamente com os presidenciáveis, porque a versão dos seus confessores é muitas vezes mais próxima dos seus pecados. Isolei acusticamente o texto contra os ruídos da mensagem oficial luso-brasileira, aquela que sempre ecoa a irmandade e a história secular comum. Foi também o jornalista polaco Ryszard Kapuściński que ao escrever "O Imperador", sobre a queda do magnânimo Haile Selassie da Etiópia, preferiu entrevistar os seus auxiliares. Serviu de inspiração.

Alckmin, Bolsonaro, Ciro, Haddad e Marina

"Ligação pessoal da Marina (Silva) a Portugal?" repetiu pensativamente um dos assessores que a acompanha há mais tempo, num dos intervalos do debate presidencial da TV Gazeta e jornal Estadão, realizado em Setembro em São Paulo. "Acho que nada, não me lembro de ter alguma vez ouvido a Marina falar de Portugal".

Insisti. Uma viagem? Palestra? A página da Wikipédia diz que tem origem portuguesa e africana, é verdade?

Dois assessores, na casa dos 50 anos, olham um para o outro à procura de ajuda. "É possível que ela tenha viajado até Portugal e dado alguma conferência, mas eu não me recordo. E a família está no Acre há muitas gerações, não me lembro de ela alguma vez ter mencionado alguma origem portuguesa," disse um deles.

Marina, 60 anos de idade e ex-senadora e ex-ministra, fez toda a carreira no Brasil, com exceção de uma pequena passagem pela Argentina, onde estudou psicopedagogia.

Semanas mais tarde, numa tertúlia de lançamento de candidatos ao legislativo, insisti com um amigo e ex-assessor de Marina, com quem trabalhou durante alguns anos. Depois de pensar serenamente por uns 20 segundos disse-me: "não me estou lembrando de absolutamente nada. A única coisa que me vem à cabeça é o José Eduardo Agualusa, que a Marina gosta de ler e citar, mas nem ele é português."

A reação de um dos principais assessores de Jair Bolsonaro, 63 anos, foi semelhante. Nunca ouviu o candidato falar de Portugal até porque "a família dos dois lados é descendente de italianos, da região da Toscana". A biografia oficial confirma: é filho do dentista sem diploma Perci Geraldo Bolsonaro e da dona de casa Olinda Bonturi, ambos de ascendência italiana. O ano passado, Bolsonaro chegou a dizer a uma revista que se perder a eleição pensaria em se mudar para a Itália, "país de origem".

Na imprensa, as referências a Portugal são quase inexistentes. Mas em 2017 deu uma entrevista à RTP onde negou a existência da ditadura militar no Brasil (1964-1985) e afirmou que nessa altura "você poderia ir para Portugal e voltar quando bem entendesse." Faltou dizer que a maioria saía como exilada política, não para fazer turismo na Avenida da Liberdade.

No Brasil vivem cerca de 30 milhões de descendentes de italianos, a maior comunidade no mundo, maior, na verdade, do que a comunidade de descendentes de portugueses. O Brasil tem também a maior comunidade de libaneses, com cerca de 12 milhões de pessoas. Além do atual presidente Michel Temer, um dos principais representantes é o ex-prefeito de São Paulo e atual candidato a presidente Fernando Haddad, 55 anos.

Em público, o candidato do PT diz que uma das suas principais referências é o seu avô paterno Cury Habib Haddad, um padre da Igreja Ortodoxa Grega de Antioquia. Em São Paulo mantêm uma relação próxima com a comunidade libanesa sendo visto regularmente em datas oficiais.

Sobre Portugal, fala pouco. Enquanto Prefeito e Ministro da Educação, Haddad recebeu oficialmente diversos dignitários de dezenas de países, incluindo de Portugal, como Marcelo Rebelo de Sousa, tendo ambos depositado uma coroa de flores no monumento aos portugueses fundadores de São Paulo (em 2016), ou José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Dois assessores também disseram que tem uma relação de "empatia pessoal" e "respeito" com o sociólogo Boaventura de Sousa Santos, com quem partilhou o mês passado uma visita ao cárcere do ex-presidente Lula e participou em 2016 num debate em Porto Alegre sobre desigualdade nas cidades. Um ex-assessor destacou também que Haddad comentou há uns anos a um diplomata português a sua admiração por Mário Soares.

Mas pessoas próximas que trabalharam com o ex-prefeito confirmam que a sua ligação a Portugal é residual. Apesar disso, destacam que, na prefeitura, buscou ativamente referências internacionais de políticas públicas. Da Colômbia e da Holanda veio, por exemplo, parte da inspiração para construir 400 kms de ciclovias na cidade. E de Portugal vieram os elogios à Expo 98. Ao assumir funções, Haddad herdou de seu antecessor a mirrada candidatura de São Paulo à Expo 2020 e Lisboa serviu de longínqua inspiração.

Outros assessores destacam também que Haddad analisou a política portuguesa de descriminalização do consumo das drogas antes de lançar em 2014 o seu programa Braços Abertos, que oferecia emprego e um pequeno apoio financeiro a toxicodependentes.

A política de drogas, é na verdade, uma quase unanimidade entre políticos no Brasil. Em maio, o ex-presidente Fernando Henrique, defensor há muitos anos do programa nacional, participou num jantar na Residência do Cônsul Geral de Portugal em São Paulo com várias autoridades ligadas à discussão sobre as drogas.

Ciro Gomes, 60 anos, é também um admirador da política, segundo um assessor, com quem conversei nos bastidores do mesmo debate televisivo. Em privado faz elogios ao modelo português tanto de combate à droga quanto à gerigonça da esquerda liderada pelo Partido Socialista.

Residente em Fortaleza, o candidato presidencial é um passageiro frequente do voo TP 036 da TAP da capital do estado do Ceará para Lisboa, onde gosta de fazer escala de alguns dias antes de chegar ao destino final. Segundo um assessor, Ciro "vai para Portugal todo o ano". "Portugal é uma segunda casa, vai sempre que pode", diz outro. Em entrevista recente à RTP, o próprio Ciro diz que visita Portugal 3 ou 4 vezes por ano como turista.

Ciro e os seus irmãos e irmãs Cid, Ivo, Lúcio e Lia são a 8ª geração da família Ferreira Gomes, formada a partir da emigração do português Domingos Ferreira Gomes, natural de Leiria, para o Ceará em meados do século XVIII. Há dezenas de anos que a família segura as rédeas da política no estado. Ciro, Cid e Ivo já foram eleitos prefeitos de Sobral (berço político da família) ou de Fortaleza; Ciro e Cid já foram governadores do Estado; Lúcio ocupou vários cargos públicos nas gestões dos seus irmãos; Lia concorre a deputada estadual, cargo já ocupado por seus irmãos e tio. A ideia de oligarquia sempre foi veemente rejeitada pela família.

Numa entrevista à RTP, em 2018, Ciro Gomes, carregando no gatilho que dispara a versão oficial, diz que tem uma admiração profunda por Portugal devido às raízes comuns. As conversas com assessores não deixam, contudo, transparecer com nitidez essa afirmação. Apesar das escalas frequentes em Lisboa, três assessores hesitaram sobre a proximidade do candidato com o país.

Geraldo Alckmin, por outro lado, foi poucas vezes a Portugal. Entre as 2 ou 3 viagens internacionais a trabalho que faz por ano (nunca viaja de férias), Portugal dificilmente entra na paleta. A exceção foi uma viagem que fez em novembro de 2002, acompanhando o presidente Fernando Henrique na sua última viagem à Europa, como Chefe de Estado.

Sem um conhecimento robusto sobre política e economia portuguesa, Alckmin, 65 anos, é contudo capaz de deixar políticos portugueses embevecidos quando fala enciclopedicamente sobre a Rainha D. Leonor, esposa de João II e fundadora das Santas Casas da Misericórdia. Médico de formação, discorre sobre D. Leonor com a mesma facilidade com que os interlocutores se perdem no mar de datas e episódios históricos.

Nos seus arquivos de mais de 40 anos de vida pública, Alckmin teve encontros oficiais com os presidentes Marcelo Rebelo de Sousa e Jorge Sampaio e com os primeiros-ministros António Costa, Durão Barroso e António Guterres. Ministros dos Negócios Estrangeiros foram vários, de Paulo Portas a Augusto Santos Silva. Mas em privado não costuma relembrar estes encontros.

Nascido na pequena cidade de nome indígena Pindamonhangaba, no Estado de São Paulo, Alckmin sempre foi evasivo em público sobre as suas origens, deixando que libaneses, alemães e espanhóis o aleitassem como seu. Mas em 2013, ao fazer um estudo histórico que lhe entreguei, descobri que a sua família é descendente de um português emigrado para Minas Gerais no século XVIII. A sua terra de origem? Alcamim, pequena localidade banhada pelo Rio Zêzere, no distrito de Castelo Branco.

E agora?

Num momento onde o Brasil apresenta oportunidades económicas únicas para Portugal, o presidente do país a partir de janeiro de 2019 será um dos menos entrelaçados com Portugal. Dilma Rousseff mantinha o mesmo afastamento pessoal e as relações bilaterais baixaram a temperaturas nórdicas.

Na relação entre o Reino Unido e os EUA é possível fazer paralelismos semelhantes. As relações pessoais entre Winston Churchill e Franklin D. Roosevelt ou entre Harold Macmillan e John F. Kennedy serviram para evitar guerras e crises internacionais e desbloquearam uma era de prosperidade entre os dois países.

A longo prazo, a relação das elites portuguesa e brasileira está preservada. Milhares de jovens portugueses qualificados viveram na última década no Brasil aproveitando a pujança económica dos tempos de Lula. E milhares de universitários brasileiros têm-se formado no seio da identidade portuguesa. Elos pessoais e profissionais foram criados. Mas a curto prazo, deveremos enfrentar um retraimento. A geração de Sarney e Fernando Henrique está-se a afastar-se dos microfones e as novas gerações ainda não assumiram o púlpito. Durante mais de uma década, num país com baixíssima taxa de rotatividade política, o Brasil continuará a ser liderado pela geração de Alckmin, Bolsonaro, Ciro, Haddad e Marina, todos eles entre os 55 e os 65 anos de idade. Os quatro que perderão a eleição de outubro deverão continuar na vida pública durante vários anos. E as relações diplomáticas entre os dois países deverão continuar a ser marcadas mais pela cordialidade do que pela engenhosidade.

* Rodrigo Tavares é fundador e presidente do Granito Group. A sua trajetória académica inclui as universidades de Harvard, Columbia, Gotemburgo e California-Berkeley. Foi nomeado Young Global Leader pelo Fórum Económico Mundial.