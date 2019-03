Suzano, Christchurch e a pontaria política de Nuno Melo

Daniel Oliveira comparou Nuno Melo, cabeça de lista do CDS às eleições europeias, com o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, na questão das armas. No espaço de comentário que ocupa semanalmente na TSF, "A Opinião", criticou o facto de o CDS ter defendido a facilitação da posse de armas, durante a campanha eleitoral.

O jornalista começou por apontar que os massacres de Christchurch, na Nova Zelândia, e de Suzano, no Brasil, vieram relançar o debate sobre quem deve ter acesso a armas.

Danbiel Oliveira distingue "duas culturas políticas" (ou duas formas de olhar para o valor da vida") no modo de abordar este tema. "De um lado estão os que acham que o acesso às armas deve ser uma exceção reservada às forças de segurança, aos caçadores (apenas para algum tipo de armamento) e pouco mais", expõs. "Do outro lado estão os que têm saudades do faroeste e acham que a melhor forma de garantir a segurança pública é dar armas a todos e ver quem é que fica vivo", atirou.

Para o comentador, a primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, insere-se na primeira cultura, ao, após o massacre, ter anunciado "a imediata alteração da lei das armas, para dificultar a sua aquisição". Já o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está claramente comprometido com a segunda, exibindo um "fascínio quase erótico por armas de fogo, que se tornou na sua imagem de marca durante a campanha eleitoral".

E é precisamente à segunda cultura política, a cultura de Bosloanro, que, aos olhos de Daniel Oliveira, o CDS se cola, quando introduz o tema das armas na sua campanha para as eleições europeias deste ano.

Ouça aqui "A Opinião" de Daniel Oliveira

Notando que em Portugal há 1,5 milhões de armas de fogo nas mãos de civis, Daniel Oliveira critica o candidato de CDS por ser contra uma nova lei, mais restritiva que a atual, alegando que tal limitará "o sagrado direito de propriedade e a liberdade individual".

"Para o CDS, a liberdade individual só não tem valor quando um homem quer casar com outro homem", ironizou o comentador.

Daniel Oliveira conclui afirmando que é incontestável que, "ao trazer este tema para a campanha, uma semana depois de dois massacres terem custado a vida a 60 pessoas, Nuno Melo revela uma prodigiosa pontaria política". "Quase tão afinada como a de Bolsonaro", rematou.

Texto: Rita Carvalho Pereira