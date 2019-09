Um olho nos mercados e outro no povo

Como tudo o que corre bem, não falta à solução de governo que tivemos nos últimos quatro anos quem reivindique os seus méritos. E não vão faltar definições contrastantes de que méritos são afinal esses.

O PS reivindica a descida do desemprego, o papel da prudência, do rigor orçamental e a credibilidade internacional do nosso caminho alternativo à teoria da austeridade expansionista, a subida do rendimento disponível das famílias e que cumpriu o que prometeu, quer no seu programa original, quer nos acordos com os partidos de esquerda O BE chama a si os termos em que se fez o aumento do salário mínimo e a sua capacidade de desfazer acordos e concessões que o governo tinha feito aos patrões na concertação social. O PCP foca-se nos aumentos extraordinários das pensões, na redução dos horários de trabalho da função pública e na reposição de níveis salariais. E até o PAN vem dizer que se juntou ao comboio da mudança desde muito cedo na legislatura. Todos têm uma parte de razão. Mas nenhum mostra a chave para o sucesso do governo, que esteve em que o conjunto das forças que influenciaram as soluções encontradas ao longo da legislatura produziu um equilíbrio que não existiria de outra forma.

A direita acha que foi só sorte e boleia da conjuntura, mas foi uma sorte que deu muito trabalho e a deixou sem discurso nem estratégia.

O programa económico do PS em 2015 era muito mais contido no que podia ser feito em benefício das pessoas do que aquilo acabou por se materializar desde primeiro Orçamento do Estado da legislatura, o que tão mal foi recebido em Bruxelas, e em relação ao qual a direita cometeu o erro fatal de desdenhar.

Os progressos sociais aconteceram nas áreas onde havia agendas dos parceiros que se impuseram pela interdependência gerada pela "geringonça". Uma parte substancial dessa agenda veio do próprio PS e, dentro do governo, da tensão entre os ministros de linha e o Ministério das Finanças, indo além do seu próprio programa. Mas outra veio de fora. Mais, a que veio de fora ajudou muito a criar espaço para a que vinha de dentro, e aconteceram coisas que pareciam inimagináveis. A direita acha que foi só sorte e boleia da conjuntura, mas foi uma sorte que deu muito trabalho e a deixou sem discurso nem estratégia. São conhecidos e reivindicados por todos à esquerda os sucessos, não os repito agora. Olhando em retrospetiva, conseguem vislumbrar-se também alguns perdedores desse encontro de agendas.

Às vezes, os números mostram o que a retórica consegue esconder.

Em primeiro lugar, os direitos coletivos dos trabalhadores, em que o governo abdicou de iniciativa exceto em aspetos pontuais e entregou à concertação social (que funciona em modo bloco central) a responsabilidade de, por inércia, transformar uma boa parte das normas de exceção do tempo de crise e do governo de direita em novo normal. Neste capítulo, o desejo de estabilidade do PS, a falta de relevância sindical do BE e a prioridade dada aos rendimentos dos trabalhadores sobre os seus direitos coletivos pelo PCP, que manietou a CGTP, permitiram que a legislatura terminasse muito à direita do que se poderia ter esperado.

Em segundo lugar, os serviços públicos em geral e a saúde em particular. Apesar de, como indicou uma das sondagens do ICS-ISCTE, os portugueses os quererem tanto que embora tão avessos a impostos se disseram disponíveis a pagar mais para os melhorar, essa vontade não influenciou nem o governo cessante nem os programas eleitorais, todos antes preferindo prometer baixas de impostos ou melhorias de serviços sem assumir que eles têm custos que implicam contrapartidas em receita. Às vezes, os números mostram o que a retórica consegue esconder. A estatística diz que, por exemplo na saúde, em 2007 gastávamos 7% do PIB, 6,5% em 2012, e, em 2017, apenas 6%. Do mesmo modo na educação, descemos de 6,2% em 2007 para 5,8% em 2012 e 5% em 2017 ( dados do Eurostat ). Não acompanhámos em crescimento da despesa sequer o crescimento do PIB, apesar de serem nas palavras apostas estratégicas de todos, da direita à esquerda.

PCP e BE tentam convencer o povo de esquerda que sem eles o olho esquerdo do PS se fecha.

Mas o ponto essencial do sucesso da legislatura anterior foi a capacidade de governar com um olho nos mercados e outro no povo. Uma capacidade que a generalidade dos governos europeus não teve, ajudando a crescer o populismo. Só o PS poderia protagonizar um governo assim, porque o PSD escolheria sempre os mercados financeiros e o conservadorismo fiscal. Mas para protagonizar sozinho um governo com esse equilíbrio, o PS teria que dar aos eleitores a garantia de que o conseguiria só com os seus equilíbrios internos. O que poderia ter feito, mas não fez, com um programa eleitoral quantificado e socialmente ambicioso, sem pôr em causa a credibilidade adquirida. Não o fazendo, arrisca-se a gerar uma situação paradoxal para os seus interesses, de protagonizar o bloco de poder mais à esquerda de sempre, e acabar, nesse bloco, com o estatuto de partido à direita do seu próprio eleitorado.

No início da campanha eleitoral, PCP e BE tentam convencer o povo de esquerda que sem eles o olho esquerdo do PS se fecha.

Para conseguir maioria absoluta o PS tem que que, ou confiar que a espiral de descida do PSD lhe resolve o problema, deixando-lhe todos os tabuleiros em aberto ou escolher se quer dar garantias à direita ou à esquerda, para conter uma ou a outra. Até agora tem procurado evitar esse debate, prometendo apenas mais e melhor do mesmo.

A surpresa dos últimos dias da pré-campanha eleitoral foi a retoma da capacidade de circunscrever danos por parte de Rui Rio. Se continuar assim, o resultado do PSD será mau, mas não o surpreendente desastre anunciado, e o PS ou mostra que consegue governar sozinho com um olho nos mercados e outro no povo ou acabará por dar razão àqueles que dizem que dar-lhe demasiada força é construir um poder com uma perna esquerda demasiado fraca e perder nessa passada a última hipótese de ter uma maioria absoluta.