Uma casa em que todos ralham

Com quase uma centena de comentadores políticos (95) identificados pelo semanário Expresso na edição da semana passada, seria de esperar que o povo-leitor estivesse mais bem-informado e ciente das suas escolhas. Também se deveria concluir que, devido a este estimulo opinativo, a interpretação do que se escreve poderia mover montanhas e tornar-se em evidente em consciência social. Se calhar, acontece mesmo isso, e eu simplesmente não dou por ela, mas que a quantidade seja sinónimo de esclarecimento, não me parece. Muito pelo contrário. Penso não arriscar muito se afirmar que vivemos numa sociedade polarizada, entre esquerda e direita; entre os que comem carne e os que não. Vivemos em pulverização conceptual, mas somos de ideias tão fixas que raramente mudam, por muito que os outros escrevam, apareçam ou falem.

Se é assim na Politica, nem vamos falar da bola, onde actualmente já existem comentadores suficientes para dar marcação corpo a corpo a quase todos os futebolistas, maus ou bons. Na música, vai-se escrevendo qualquer coisita, em principal sobre coisas que ninguém (ainda) conhece ou sobre os novos bezerros d'oiro da cena. Alguns músicos, como eu, ainda se atrevem a "ter colunas de opinião", mas muitos de nós só partilhamos com o leitor os nossos problemas existenciais: como encontrar um apartamento fixe e barato em Lisboa ou como somos bons nesse particular encontro entre o homem e sua guitarra. Os fãs de música, da minha música, por exemplo, aconselham-me, mais ou menos educadamente, para me limitar a fazer a diferença através da nossa música e, claro está, a entreter. Cada vez mais lhes dou razão. Por muito que eu não goste e esperneie contra os factos, os melómanos tem uma boa justificação, que se concretiza na centena de comentadores políticos, entre outros tantos ou mais no futebol e por aí fora.

E no que consiste fazer essa diferença com a música? Vejamos. Sendo honestos, qualquer músico que se preze e seja profissional mete as suas preocupações artísticas, e a sua carreira em primeiro lugar. Depois, quando tem alcance e é mais ou menos conhecido, entra na vaidade ao ser escutado ou, se se der ao trabalho, lido. Fazemos "outras coisas", que nos validam além-música. Esta mania de que para tudo temos uma opinião está a afastar pessoas do trabalho dos músicos e contra mim falo. Ainda agora por causa da carta escrita por Roger Waters ao cuidado de Conan Osiris, só me deu vontade de vender a minha colecção de LPs de Pink Floyd, herdados do meu tio comunista. Só não o faço por causa do David Gilmour. Mas, lá está, tudo isto se aprende e perceber que os meus textos são apenas mais um número a juntar à confusão é tão triste quanto importante.

Eu já toquei em Tel-Aviv . Se nos convidarem outra vez, lá estaremos. Porque quem nos ouve e vive em Israel, não é necessariamente culpado pelo que a sua nação faz aos infelizes vizinhos. Quando estive lá, andei pelas ruas, a comida, o feeling, a atmosfera tudo me fez lembrar um tempo em que os povos coexistam mais pacificamente que agora. Não me senti oprimido pelas forças do mal, nem tão pouco o branqueio, mas o facto de eu ir ou não tocar a Israel não interessa nada. Este boicote artístico, comandado por Roger Waters, de nada adianta, nem nunca resolverá o conflito porque há paredes que não se mandam abaixo com palavras e notas. Não é suficiente uma solidariedade remota, feita a partir de casas victorianas em Londres, uma espécie de tribunal que julga e condena culpados, mas também inocentes. Os Israelitas não são parvos, os homens dão dois beijinhos na cara, sorriem muito, mas sabem que a sua principal exportação é a tecnologia de guerra que vendem ao padrinho Norte-americano que os ajudou a inventar este país depois da guerra. Uma nação que era uma lenda bíblica, um facto histórico discutível, e que se converteu num exemplo do novo imperialismo. À semelhança de outros, noutras alturas, não está em condições de ser vencido no imediato, mesmo que o Roger Waters não vá lá cantar e convença os outros a também não ir. Também já actuei no Líbano, na Turquia, nos EUA, na Rússia, na Índia, em Marrocos, na América do Sul, e se tocasse somente nos países que respeitam os direitos humanos, rapidamente teria de arranjar outro trabalho. Compreendo que não devia ser assim, o Roger Waters não deixa de ter muita razão, mas não o é. Ponto final.

Enfim, olhando para os headphones que tenho na mão, as letras que me esperam semi-escritas, não há vez em que não me arrependa de ter parado "aquilo" para fazer "isto". Tenho muito a aprender. A reduzir a minha vaidade de cronista amador e de me concentrar naquilo que é importante apesar de não poder sair para lado algum , ou abrir um jornal ou um site sem ser apanhado em flagrante por alguém que me a dá a sua opinião, sempre única, sempre reveladora. Pelo menos para quem está do lado de lá dos problemas, sentado numa cadeira mais confortável que qualquer calhau na Faixa de Gaza.

*o autor deste texto escreve ao abrigo do antigo Acordo Ortográfico