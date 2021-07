Ir para fora cá dentro

O combate a sul já começou. Em Espanha as regras restritivas são menores e os horários para bares e restaurantes são mais alargados, logo muitos turistas estão a procurar o sul do país vizinho para férias.

Por cá, as regras ditam que o bicho ataca após as 23h e aos fins de semana e os empresários, bem como os turistas, estão a ficar cansados de todo o experimentalismo relacionado com a pandemia.

Faz falta um campanha pedagógica, simples e de boa comunicação , que explique o racional por detrás das decisões que têm vindo a ser tomadas e que estão no terreno, em plena época de férias de verão.

O Algarve é das regiões mais afetadas pelo experimentalismo. Destino habitual de sol e praia, vê os seus hotéis e restaurantes à beira de um ataque de nervos e de falências.

O Turismo do Algarve acaba de anunciar o relançamento da campanha de marketing digital assente no mote "O Algarve fica-te bem! Sempre". Uma iniciativa que visa atrair turistas nacionais e espanhóis para as férias de verão 2021 na região, reforçando a confiança e notoriedade da oferta turística deste destino português.

A nova fase desta campanha vai de 23 de julho a 13 se agosto. Aposta nas redes sociais e investe num vídeo, que pretende inspirar os turistas a escolher o Algarve para as férias de verão. As plataformas especializadas em reservas de viagens serão também um alvo da iniciativa. O Algarve quer comunicar que é um destino seguro para viajar, cumprindo todas as normas definidas para a proteção da saúde pública. Não não basta comunicar, é preciso fazer e cumprir.

A vontade de viajar tem vindo a crescer entre os portugueses, já cansados da covid-19. Reforçar a promoção dos destinos nacionais na época alta da atividade turística faz sentido e os portugueses devem ser chamados a dizer "presente" como forma de ajudar a salvar o turismo nacional.

Só um aumento de reservas acompanhado de um contínuo avanço do processo de vacinação no espaço nacional e europeu pode ajudar a salvar o verão. Dê o seu contributo e vá para fora cá dentro.