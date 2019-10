Isto não é futebol, é política

Num desporto que tem entre os seus heróis futebolistas como Pelé, Eusébio, Garrincha ou Weah, a discriminação já deveria ter passado à história. Pelo contrário, o racismo nos estádios não é uma memória distante, muito menos um fenómeno restrito ou confinado a claques primitivas, como por vezes se tenta fazer pensar, criando a ilusão de que aquilo que há de mais violento no desporto nada tem a ver "connosco".

Depois da polémica aberta pelo Bulgária-Inglaterra, em que os adeptos entoaram cânticos racistas dirigidos a jogadores ingleses e fizeram a saudação nazi, a UEFA tomou uma posição clara e assumiu que os comportamentos xenófobos têm um padrão de crescimento nos últimos dois anos. A causa, aponta o organismo europeu, é política: "a ascensão do nacionalismo em todo o continente tem alimentado um comportamento inaceitável".

O futebol é expressão e sintoma da sociedade que somos e um palco privilegiado para estudarmos de onde vem o nosso ódio. Com a atualidade que isso tem para nós, que acabámos de ver chegar ao Parlamento um Chega cujo líder teve como palco mediático precisamente um espaço de comentário desportivo.

Os populismos alimentam-se da descrença nos partidos tradicionais, dos efeitos da crise económica e de um discurso que diaboliza a chegada de migrantes. Alimentam-se, no fundo, do medo e da desconfiança. A negação do outro é uma das maiores ameaças ao projeto europeu, que enfrenta desafios decisivos e continuará mergulhado em incerteza quando Portugal assumir a presidência da União Europeia, no primeiro semestre de 2021.

Para novos desafios, exigem-se novas políticas e nova energia. Uma novidade que é difícil de antever olhando para um Governo com apenas duas caras novas, que reforça o número de elementos com lugar nos órgãos socialistas. Este não é um executivo de risco e dificilmente entusiasma ou permite criar outra expectativa que não seja a de continuidade.

É certo que António Costa já tinha sinalizado a aposta numa equipa pouco alterada, mas uma eleição abre um novo ciclo e deveria permitir um refrescamento além da sensação de remodelação mínima. Há sinais positivos, como é a maior paridade e a criação de um ministério para a Coesão Territorial, mas são sinais ligeiros num quadro que é todo ele de mais do mesmo. Claramente Costa apostou na segurança de ter uma equipa coesa e próxima, capaz do combate político a que está obrigado para assegurar o necessário apoio parlamentar às suas medidas. Um governo de gestão, que só o tempo dirá se é para durar quatro anos.