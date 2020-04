Isto vai apertar "mais um bocadinho". Estado de emergência vai ser prolongado

Boa tarde. O estado de emergência vai ser prolongado por mais duas semanas e as medidas de confinamento vão ser mais apertadas. Marcelo já fez o decreto, o Governo já o aprovou, só falta saber quais são. Vamos às notícias que marcam mais um dia de pandemia.

Os números mais recentes

Em Portugal já morreram 187 pessoas, vítimas da Covid-19. Nas últimas 24 horas foram registados mais 27 óbitos, que representam um aumento de 16,8% face a terça-feira. O número de contágios também aumentou - mais 808 -, elevando assim a estatística dos infetados para 8.251.

Em toda a Europa, esta pandemia já matou mais de 30 mil pessoas. Itália, sozinha, justifica mais de dois terços deste número. Espanha surge logo a seguir com o maior número de vítimas mortais e já ultrapassou os 100 mil casos confirmados.

Nos Estados Unidos, o número de mortos voltou a subir para 3.873 e esta terça-feira registou-se um recorde diário de 865 óbitos.

O que se passa no terreno

Não é o salve-se quem puder, mas é uma corrida contra o tempo para travar a propagação desta pandemia. Em Portugal, 16 dos 18 distritos já acionaram o seu plano de emergência.

A realização de testes à Covid-19 nos lares do Algarve já começou e a ministra do Trabalho e Solidariedade Social, Ana Mendes Godinho, garante que, em Portugal, têm-se feito impossíveis. A reportagem é da Maria Augusta Casaca.

O que a política está a fazer...

A tentar espalhar a mensagem. É isso que a política tem tentado fazer. O primeiro-ministro foi esta quarta-feira ao Programa da Cristina, na SIC, e deixou um aviso: "Vamos ter de apertar um bocadinho as medidas de emergência".

Foi para isso que reuniu à tarde o Conselho de Ministros, de onde saiu um parecer favorável ao prolongamento do estado de emergência decidido pelo Presidente da República. As novas regras que o país vai ter de seguir nas próximas duas semanas só devem ser conhecidas esta quinta-feira, depois do Parlamento se pronunciar sobre o novo decreto presidencial. O Governo volta a reunir em Conselho de Ministros amanhã à tarde e o Presidente da República deverá falar aos portugueses logo a seguir.

O Bloco de Esquerda quer que as provas de aferição do 9º ano sejam suspensas e o Governo está a preparar uma solução para que os alunos portugueses possam ter aulas pela televisão. Como? É ver aqui.

Entretanto, na União Europeia, continua a discussão sobre as medidas a tomar para combater na frente económica esta pandemia. A posição holandesa, que António Costa considerou "repugnante", é agora classificada pelo presidente do PS, Carlos César, de estúpida. Foi hoje, nos Almoços Grátis da TSF.

...e como tudo isto mexe com a economia

Depois de a TAP ter anunciado que vai recorrer ao lay-off, desta vez foi a ANA Aeroportos a avançar com propostas aos trabalhadores de licenças sem vencimento e redução do horário de trabalho.

Se a pandemia não escolhe sexo, idade ou etnia, a crise que dela resulta também parece não deixar ninguém de fora. E a comunicação social é um dos setores que está a ser mais duramente atingido. Nunca, como agora, tanta gente procura o jornalismo sério e credível, mas, por irónico que possa parecer, a subida das audiências não está a corresponder a uma subida das receitas. Pelo contrário, as empresas de comunicação social estão com quebras que podem chegar aos 60%, segundo a Plataforma dos Media Privados. A Catarina Vasconcelos faz-lhe o retrato de um setor que o próprio ministro da Economia diz ser tão importante como o Serviço Nacional de Saúde.

Já agora - e porque é também um dano económico colateral desta pandemia -, o torneio de ténis de Wimbledon, o mais antigo Grand Slam do mundo, foi cancelado pela primeira vez desde a II Guerra Mundial.

Informações que lhe podem ser úteis

A partir desta quinta-feira, pode começar a preencher o seu IRS e o Governo garante que podemos ficar todos tranquilos, que o Estado tem dinheiro para os reembolsos.

Os trabalhadores a recibo verde que sofreram uma quebra na atividade, podem, a partir de hoje, começar a pedir o apoio do Estado.

O BCP decidiu começar a pagar aos fornecedores no espaço de uma semana, para ajudar a injetar liquidez nas empresas.

E, já agora, fique a saber que o confinamento a que esta pandemia nos está a obrigar está a ter um efeito positivo no ambiente, pelo menos no imediato. Os níveis de poluição estão a cair a pique. Só em Lisboa a queda foi de 80%.

