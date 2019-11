"Joacine Katar Moreira não está à altura do cargo de deputada"

Joacine Katar Moreira está à altura do cargo? O editor de política da TSF, Anselmo Crespo, considera que não, que a deputada não está à altura da confiança que os portugueses lhe depositaram ao elegerem-na para ter um lugar na Assembleia da República. Na opinião do editor de política da TSF, não são as sucessivas polémicas que têm atrapalhado o trabalho político, mas é a política que parece estar a atrapalhar as polémicas em que a deputada do Livre se tem envolvido. Anselmo Crespo lamenta que Joacine Katar Moreira não aproveite as oportunidades que tem para falar sobre política e mostrar as ideias e visão que tem para o país.

"Já houve várias oportunidades para Joacine Katar Moreira ser notícia sem ser por causa das polémicas. Não consigo pôr as coisas de outra forma: revela muita infantilidade, mais do que amadorismo. Mas revela uma outra coisa: Joacine Katar Moreira não está à altura do cargo para o qual foi eleita", explicou Anselmo Crespo.

O editor de política da TSF não está certo de que Rui Tavares, o fundador do Livre, seja a pessoa que deve resolver o problema.

"Primeiro porque, provavelmente, parte do problema de Joacine Katar Moreira é com Rui Tavares ou com a figura dele. Claramente são guerras que vêm de trás, que nos escapam a todos e que até é melhor que nos continuem a escapar porque não queremos saber, não é isso que importa para o país neste momento", afirmou o editor de política da TSF.

Para Anselmo Crespo, a deputada do Livre colocou-se no beco sem saída e a situação agrava-se, todos os dias, com a ajudar do seu assessor.

"Por favor tirem-lhe o Twitter da frente porque já não dá para continuar a assistir a isto sem meter as mãos à cabeça. Ela tem mesmo de encontrar uma forma de, humildemente, recuar, resolver o que tem para resolver internamente, dentro do partido, e começar a falar para o país e não para os seus camaradas", acrescentou Anselmo Crespo.

Texto: Cátia Carmo