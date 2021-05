Jogar dentro e fora das quatro linhas

Este fim de semana é marcado por eventos de fortes emoções, quer na política quer no futebol.

Depois da Convenção do MEL - Movimento Europa e Liberdade ou, para simplificar, a reunião das Direitas, está no ar a III Convenção do Chega, em Coimbra. "Governar Portugal é o tema da moção estratégica de André Ventura. 700 pessoas são esperadas no encontro.

A Direita que se cuide! Ambição não falta ao presidente reeleito pelo partido. Hoje, numa entrevista ao DN, Ventura vinca bem o quanto quer constituir governo com o PSD, mas com a condição de ficar a liderar ministérios. Sim, ministérios é uma palavra dita no plural.

No documento que leva ao congresso, o líder defende - e estou a citar - um "passo definitivo" [do Chega] para alcançar a presença no executivo do país. E mais cito: "o objectivo do partido deverá ser agora, sem dúvidas ou tibiezas, o Governo de Portugal".

Um jogo fora das quatro linhas, a que devemos ficar atentos e vigilantes.

Na cidade do Porto, os adeptos ingleses enchem as ruas. Esta quinta-feira provocaram incidentes entre adeptos dos dois clubes - Manchester City e Chelsea -, o que motivou a PSP a agir para acabar com as cenas de pancadaria.

Não vale tudo na tentativa de antecipar os festejos da final da Liga dos Campeões. Amontoados, de cerveja na mão e sem máscaras, os ingleses não cumpriram quaisquer regras próprias de um estado de calamidade e vieram colocar, ainda mais, em causa o difícil combate à pandemia em Portugal. A festa faz falta, mas a inconsciência não.

Só para que não nos tornemos indiferentes aos números, vale a pena recordar aqui que a pandemia já matou 3,5 milhões de pessoas em todo o mundo. Em Portugal já levou 17 mil vidas, das quais mais de 65% na faixa dos 80 anos.

Ao contrário de outras competições, a Liga dos Campeões vai ter público nas bancadas logo à noite. O Governo português autorizou a presença no Dragão de 16.500 adeptos e isso obrigou a Polícia de Segurança Pública (PSP) a traçar uma "robusta operação de segurança", apesar de ter anunciado não estar prevista qualquer "limitação de circulação dos adeptos" que chegaram de Inglaterra, o que é uma medida difícil de compreender face a uma doença (a covid-19) que, como disse ontem a ministra da Saúde, "ainda não desapareceu".

Aeroporto, centro da cidade as imediações do Dragão vão ser os pontos nevrálgicos durante este sábado. Junto ao estádio há uma operação mais robusta, com um perímetro de segurança com três níveis. O dispositivo tem a colaboração de polícias ingleses especializados em operações envolvendo equipas de futebol.

Ainda sobre a Liga dos Campeões, nunca é demais destacar o talento português, mais propriamente de três jovens jogadores que daqui a algumas horas vão marcar presença nas quatro linhas.

Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva vão tentar entrar na galeria dos lusitanos que venceram a prova através de clubes estrangeiros.

Valorizar os talentos mais jovens, premiá-los e remunerá-los devidamente, é uma prática necessária no futebol, mas também nas empresas, no setor privado e no setor público. Os jovens são o futuro, mas convém cuidar bem do futuro antes que se torne passado.