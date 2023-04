Justa causa e perna curta

A Comissão de Inquérito à gestão da TAP continua a ser muito complicada para o governo. A oposição não tem dado descanso a Fernando Medina e o ministro das Finanças é o centro da mais recente polémica. Ao assumir a tutela política do dossiê, Medina colocou-se no centro do furacão.

Há ou não um parecer jurídico a justificar o despedimento com justa causa? A pergunta que ontem se fazia exigia uma resposta afirmativa mas, como se adivinhava, não há nenhum parecer "adicional" para justificar os despedimentos na TAP.

Um governo que começa por dizer que o pedido da oposição, para conhecer o parecer que afinal não existe, extravasa o objeto da comissão de inquérito e diz respeito a um acontecimento pós-CPI, acrescentando que a divulgação do parecer envolve riscos na defesa jurídica da posição do Estado, é o mesmo governo que nos vem dizer, que não há parecer nenhum.

É também o governo que fez queixa na ERC de um jornal por ter desmentido o Direito de Resposta das Finanças a uma notícia que dizia que o ministério andava ainda à procura de razões para a justa causa.

O PS, naturalmente alinhado com o governo, acusou o maior partido da oposição de "ânsia de governar", "abuso de poder", "falta de sentido de Estado". Um partido que encontra argumentos para esconder o que, afinal, não existe é o mesmo que pede ao ao Supremo Tribunal de Justiça que levante o sigilo profissional dos advogados que representaram as partes no acordo com Alexandra Reis.

Se não fosse a TAP aquela empresa onde depositamos 3.200 milhões de impostos, se não fosse a TAP um péssimo exemplo de gestão à procura de resultados anuais, se não fosse a TAP um depósito de mentiras com perna curta, se não fosse a TAP a causa do suicídio político de um promissor socialista, podíamos estar todos agora a rir-nos com o parecer que o governo não queria dar à oposição simplesmente porque ele não existia.

Quando já nada nos indigna, tudo o que é sério vira piada. Seremos capazes de nos rir quando o Estado tiver de pagar uma indemnização milionária à ex-CEO da TAP? E, nessa altura, a justa causa aplica-se a que governante?