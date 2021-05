Faz 6 anos que foi assinada a Laudato Si, a segunda encíclica do papado de Francisco.

Desde 24 de maio de 2020 e até hoje a igreja viveu um "Ano Especial" dedicado a esta encíclica com o objetivo de aprofundar o tema da ecologia integral. Esta última semana, viveu-se o culminar de várias iniciativas que terminam exatamente no dia de hoje.

Falamos de um texto sobre o cuidado da casa comum, a nossa casa Terra, que veio surpreender não apenas a Igreja, mas a sociedade no seu todo. E nestas coisas, já se sabe, que as surpresas podem ser sempre agradáveis para uns e mais desagradáveis para outros. Este Papa tem esse efeito nas pessoas. O tema do ambiente é um tema que mexe com muitos outros e alguns bem estratégicos ... desde logo a economia.

A "ecologia integral" foi assim trazida para todos os fóruns de reflexão lembrando que há uma preocupação que deve ser comum a todos, católicos e não católicos: a pessoa humana. Esta pandemia que nos atropelou, parece ter vindo ainda reforçar mais a mensagem deste texto de Francisco.

Temos uma nova oportunidade de olhar para a nossa forma de ser humanidade, mas também, de ir além da reflexão ...de agir. Podemos ir alterando pequenos comportamentos individuais, poderemos também criar, olhar à nossa volta e criar o movimento da tal borboleta que provoca efeitos mesmo longe de nós.

Esta ideia ressoou em todos e é animadora a forma como os mais jovens se envolveram nesta defesa do ambiente. Vejo isso com alegria, com esperança.

É certo que, como em todos os temas, há achismos, protagonismos e oportunismos, mas a verdade é que a geração mais nova está a ser protagonista de uma mudança e isso deve ser valorizado.

Pessoalmente parece-me que vale a pena ler esta encíclica e absorver as pequenas dicas e os oportunos conselhos desta "Laudato Si". Talvez pensar numa das suas evidências mais importantes, para refletir, que é o facto de verdadeiramente termos consciência de que há uma interligação entre tudo o que fazemos e somos.

Ninguém é nada sozinho, ninguém se salva sozinho, não há instituições capazes de fazer seja o que for de forma isolada. Isto tem de entrar nas nossas práticas, no nosso dia-a-dia. Seja nas relações de vizinhança, seja nas relações de poder político, seja nas relações entre religiões. Somos um todo e se não agirmos como tal, apoucaremos a nossa ação... seremos apenas um conjunto de pequenos conjuntos, sem impacto no devir e no cuidado da casa comum.

Que tipo de mundo queremos deixar?