Liberdade de expressão ou monstros feitos de palavras

O Twitter comunicou na segunda-feira que aceitou vender a plataforma a Elon Musk, num negócio que ronda os 44 mil milhões de dólares (41 mil milhões de euros). Em menos de um mês, o multimilionário tornou-se um dos maiores acionistas da rede mais politizada do Mundo, recusou um lugar no conselho de administração e fez uma licitação para comprar a empresa.

Como utilizador, Musk tem mais de 83 milhões de seguidores e usa a rede intensamente para informações empresariais, partilha de memes, afirmações enganosas sobre covid-19 e até comentários ofensivos sobre temas como a comunidade transgénero. Ao anunciar o acordo, prometeu melhorar funcionalidades, derrotar os bots de spam e autenticar todos os humanos, assegurando ser sua intenção valorizar de forma absoluta a liberdade de expressão.

Alguns especialistas receiam que esse desejo de liberdade acabe por anular o trabalho que tem sido feito pela plataforma para conter discursos de ódio, desinformação, assédio e outros conteúdos nocivos. Outros questionam mesmo se poderá ser reativada a conta de Donald Trump, removida no ano passado por violar as políticas do Twitter, ao incitar à violência após o ataque ao Capitólio.

O debate sobre a liberdade no Twitter é o exemplo concreto dos riscos que a nova Lei dos Serviços Digitais quer conter. Thierry Breton, comissário da União Europeia para o mercado interno, avisa que a rede social terá de cumprir as novas regras, nomeadamente relativas à moderação de conteúdos.

O que está em causa no acordo fechado pela UE no último sábado? O objetivo é conter a desinformação e a manipulação da realidade e a nova lei obrigará as plataformas online a moderar os conteúdos e a tornar os algoritmos mais transparentes, sob risco de pagamento de multas milionárias. Os gigantes tecnológicos pagam uma taxa para financiar esta vigilância, para a qual serão contratados especialistas.

Terão também de analisar anualmente os seus riscos sistémicos e atuar para os reduzir, especialmente quanto a conteúdos ilegais que ponham em causa direitos fundamentais, processos democráticos, segurança pública, violência de género e contra menores, e conteúdos que constituam uma ameaça para a saúde dos utilizadores. Será proibida a recolha de dados sobre raça, religião, orientação sexual ou outros assuntos sensíveis, para direcionar publicidade.

A liberdade de expressão é um valor incontestável. E há que ponderar excessos no caminho da moderação, tendo em conta o risco de criação de novas máquinas de censura. Mas o que está em causa não é (apenas) a liberdade de expressão. Além da incitação ao ódio e à violência, temos hoje situações reais de manipulação de dados, em acontecimentos como a pandemia, eleições presidenciais ou a invasão da Ucrânia. E o poder amplificador do digital não pode deixar de ser tido em conta nesta equação.

Há riscos efetivos na disseminação de informação manipulada, falsa ou que atenta contra a integridade das pessoas e os valores constitucionais. Riscos que colocam em causa a própria liberdade. Melhor seria que a autorregulação funcionasse. Mas a dimensão gigantesca que os sistemas de comunicação assumiram permite que os monstros feitos de palavras se tornem descontrolados.