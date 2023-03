Lítio iraniano, já ouviu falar? Vai passar a ouvir!

O Irão ganhou mais um trunfo. Desconfia-se que tem no seu território o que poderá equivaler à segunda maior reserva de lítio do Mundo. Segundo o Ministério da Indústria, Minas e Comércio do Irão, a mina/reserva encontrada em Hamedan, poderá ter 8,5 milhões de toneladas métricas, ultrapassando assim as reservas australianas, em segundo no ranking mundial do lítio. Em tempos de transição energética, este mineral tem-se mostrado insubstituível para a construção de baterias para telemóveis e carros eléctricos. O Irão ganha assim uma vantagem na competição industrial, ao ser detentor desta matéria-prima, que certamente lhe trará vantagens em várias frentes negociais. O Irão nunca vergou, apesar do musculo americano, precisamente porque detém hidrocarbonetos suficientemente estratégicos para não poder ser "cancelado". Cancelar o Irão seria cancelar parte do ritmo de desenvolvimento de certas indústrias, nomeadamente a chinesa. Mas isso é mau para nós? Não de forma nenhuma, o ponto é que esta dependência da China, faz desta um pilar do Irão. Este gigante civilizacional, que sem o nuclear será sempre e só apenas isso, uma superpotência cultural (como se fosse pouco!), também representa alternativa para uma certa parte do Mundo, disputando vários tabuleiros, como o da liderança do Islão sem hierarquia, da produção de hidrocarbonetos que lhes garantem a pose, na entrada para o clube nuclear, o que lhes garante falar grosso e agora no estratégico negócio do lítio, dando-lhe vantagens significativas e que podem ser desmultiplicadas em múltiplas negociações e plataformas. Ou seja, o Irão tem mais peso esta semana, que tinha na semana passada!

Ronaldo - O Retorno

O retorno em números, quero dizer! O Al-Nassr, novo clube do craque português, desportivamente deverá estar ao nível de um clube do meio da tabela do campeonato português, penso eu de que! No entanto, esta contratação colocou-o no mapa. Com 150 milhões de interacções nas principais redes sociais, durante Janeiro, o clube saudita saltou para o "lago dos tubarões, nadando" agora ao lado de Real Madrid, Paris Saint-Germain e Barcelona, neste campeonato das redes sociais, que não é campeonato que se negligencie!

No Twitter o Al-Nassr teve 12,5 milhões de interacções, actualmente em terceiro atrás de Barcelona e Galatasaray e no Instagram subiu ao quinto lugar e no TikTok teve 166 milhões de visualizações. É este "mercado do invisível" que estabelece regras e define estratégias e o Al-Nassr saiu finalmente do deserto para a cidade!

A Acontecer / A Acompanhar

- 15 de Março, 2ª Edição do Forum Internacional - Exportação e Internacionalização, no Hotel Sheraton do Porto. A iniciativa, organizada pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa em parceria com outras 26 Câmaras de Comércio Bilaterais, é dedicada a empresas interessadas em exportar ou internacionalizar-se, para conhecer e entrar em contacto num único local com 26 mercados de todo o mundo.

O evento compreende:

- Espaço Feira: Stands com expositores: para encontrar em B2B as CCI e vários especialistas da exportação;

- Espaço de Conferências: apresentações dos mercados e workshops sobre exportação;

A participação portuguesa contará com a presença da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Marroquina.

Raúl M. Braga Pires, Politólogo/Arabista, é autor do site www.maghreb-machrek.pt (em reparação) e escreve de acordo com a antiga ortografia.