Mães, Pais e Encarregados de Educação - uma Geração Fantástica!

Os pais e encarregados de educação (EE) das crianças e dos jovens são um elo excecional na relação favorável que deve existir entre as famílias e a Escola. Esta, no âmbito da sua ação, necessita do apoio sistemático e envolvido, numa interação de proximidade estabelecida no cumprimento das competências e responsabilidade que detém no respeitante à vida escolar dos seus educandos, realizando um acompanhamento consciente e interessado dos estudos, projetos, atividades/tarefas e rotinas que os mais novos levam a cabo, atitudes assaz fundamentais para o sucesso das aprendizagens e percurso educativo dos alunos, assim como das expectativas que neles depositam.

Isso é muito positivo!

E é destes pais e mães (e outros familiares que, quantas vezes, os substituem) que hoje me proponho falar, não dos outros que assumem papéis diametralmente opostos.

Estes EE são fortes aliados das escolas e dos professores, colaborando de modo efetivo, sempre que convocados e/ou por mote próprio, nas atividades que os docentes dinamizam e proporcionam aos discentes, percebendo a importância de se manterem envolvidos enquanto suporte basilar, porém desinteressado, contribuindo do melhor modo para a Escola dos seus educandos. Estão presentes, quantas vezes sacrificando o seu descanso e o convívio familiar, no local que seus filhos estimam, onde constroem conhecimento, brincam, fazem novas amizades e são felizes.

Enalteço o desempenho das associações de pais, que realizam trabalho de enorme qualidade nos estabelecimentos de ensino em que estão implantadas. Pais, mães ou outros membros da família são agentes promotores do bem-estar das comunidades escolares, priorizando o superior interesse das crianças e jovens, nas diferentes áreas de desenvolvimento pessoal e social, e a progressiva melhoria dos contextos educativos.

Confesso que nutro um profundo respeito por estas famílias, a quem devo admiração genuína.

O aporte em benefício da Escola é incomensurável, quer pelos generosos benefícios que promovem, quer pela validação do impacto afirmativo que a Educação tem e terá na qualidade de vida dos seus filhos/educandos, convocando o sucesso escolar, mas também potencializando as oportunidades de um futuro muito mais risonho e promissor para os nossos jovens.

Merecem a devida distinção!

Tal como os seus educandos são agraciados pelas escolas ao integrar os quadros de honra, de mérito ou de excelência, os pais e encarregados de educação, individualmente e/ou através das associações de que fazem parte são dignos de aceder a essa condecoração que bem se poderia denominar Geração Fantástica de Pais e Encarregados de Educação, numa cerimónia a ser organizada por cada escola ou concelho do nosso belo Portugal.

Seria um justo reconhecimento da colaboração empreendedora e diligente de Mães, Pais e Encarregados de Educação com as escolas de seus educandos. São estas pessoas, alunos do passado, que, hoje, pavimentam caminhos de esperança, segurança, alegria e sucesso para as gerações futuras, num país que deve celebrar o seu empenho e dedicação, tão necessários quão indispensáveis.

A Escola aplaude-os!