Mário Centeno em contagem decrescente

Não há qualquer motivo para surpresa na saída de Mário Centeno do Governo. Era um desfecho anunciado e o ministro das Finanças já contava os dias para encerrar o ciclo governativo - 1664 dias no total, sublinhou, com precisão matemática. Pode apenas surpreender o dia escolhido para o anúncio, exatamente o de aprovação do Orçamento Suplementar, mas António Costa tem demonstrado capacidade de surpreender no timing das alterações à sua equipa, antecipando-se a boatos e previsões.

A decisão estava tomada e concertada com o primeiro-ministro, sendo evidentes as hesitações em relação ao que esperar do ministro das Finanças nesta segunda legislatura. O recente incidente em torno da injeção no Novo Banco acentuou o afastamento entre os dois e clarificou até que ponto a demissão seria irreversível.

Quando definiu o seu percurso, Mário Centeno esperava sair no meio de um ano histórico, a caminho do maior excedente orçamental em democracia. A pandemia trocou-lhe as voltas e sai ainda com um lugar na história, graças ao resultado positivo de 0,2% em 2019 e ao estatuto alcançado na Europa, com uma popularidade invejável e rara no cargo que desempenha, mas já sem a aura de herói. Pelo contrário, com o ónus de abandonar o barco no meio de uma inesperada tempestade, sem chegar a provar capacidade para dirigir as contas públicas em tempos que não os de aceleração da economia.

É inegável que a experiência e a segurança de Mário Centeno seriam uma mais-valia em cenário de incerteza, mas Costa aposta na continuidade do rigor orçamental. João Leão é da escola e linha do antecessor, um elo de ligação direta ao primeiro-ministro. Mário Centeno sintetizou em poucas palavras o que a escolha significa: os números "vão continuar a estar certos".

Resta o tabu da sucessão no Banco de Portugal. No mesmo dia em que se formalizava a mudança nas Finanças, o Parlamento votou dois diplomas que proíbem a transição imediata de um governante para organismos de regulação e supervisão financeira. Se as propostas agora sujeitas a acertos na especialidade já estivessem em vigor, impediriam que Mário Centeno fosse o próximo governador, mas só uma corrida excecional nos trabalhos e na promulgação permitiria esse cenário.

Politicamente está lançado o debate sobre as incompatibilidades, mas nos últimos meses o presidente da República e o próprio Mário Centeno foram lembrando argumentos contra essa tese. Marcelo Rebelo de Sousa quando, ainda há menos de um mês, recordou casos anteriores de governantes que saíram do Executivo e "logo a seguir" foram governadores do Banco de Portugal - um dos quais, muito convenientemente para o Partido Socialista, no tempo de Cavaco Silva. Quanto a Mário Centeno, numa entrevista em fevereiro, antes de ganhar corpo a crise que se abateu sobre o país, definiu com insistência o perfil que deverá ter o próximo governador, "um ator político da maior relevância".

Desengane-se, efetivamente, quem julga que a liderança do Banco de Portugal é exclusivamente técnica. A maior incompatibilidade que pode haver é a promiscuidade (ou suspeitas dela) com o setor bancário, como aconteceu com Carlos Costa. Mas de certa forma vamos minimizando os riscos destas circulações, habituados que estamos às portas giratórias entre cargos políticos e cargos em empresas públicas ou privadas. Rui Rio disse-o de forma muito clara ontem, ao comentar a proposta que trava a transição imediata de um ministro para o Banco de Portugal, considerando que o período de nojo deve ser de apenas dois anos, e não de cinco. "Uma pessoa não pode ficar uma vida à espera", argumentou, salientando que se esse período for demasiado longo corremos o risco de não ter pessoas disponíveis para funções governativas ou até para a vida política. Esse é, de facto, o problema que merece continuada reflexão: a maneira como o "depois" condiciona, para o bem e para o mal, os titulares de cargos públicos.