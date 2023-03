Mulher, vida, liberdade

O diário "L"Humanité" publicou ontem em exclusivo uma série de retratos de mulheres iranianas desfiguradas, com testemunhos sobre os ataques que as marcaram literalmente na pele. O autor das fotografias, também iraniano, foi mantido no anonimato, mas estas mulheres coragem dão a cara. Continuando a repetir os apelos à vida e à liberdade que têm mantido as ruas em fogo desde setembro.

Ontem foi também o dia das primeiras detenções na sequência da série de envenenamentos que nos últimos três meses afetaram milhares de estudantes em escolas femininas no Irão. Sem muitos detalhes, o Ministério do Interior anunciou que os serviços de segurança continuam a investigar os ataques ocorridos num momento sensível no país - ataques que parecem destinados a tentar travar a educação das mulheres.

Entre Portugal e o Irão há 5500 quilómetros de distância, tantos que por vezes nos esquecemos da luta essencial pela liberdade. Uma luta que em muitos pontos do globo é paga com a vida. E não admira que tantos vejam na escola a arma mais perigosa para destruir as desigualdades. É pela educação, pelo pensamento livre, que se trilha o caminho rumo à aquisição de direitos básicos. É pelo conhecimento que cai o obscurantismo e a opressão.

No Dia da Mulher, vale a pena insistir que esta data não existe para dar flores, nem para oferecer poemas laudatórios, menos ainda para entregar presentes vazios. Vale a pena lembrar que, em escalas e perspetivas muito diferentes consoante os locais, as desigualdades profundas persistem. E que a diversidade é uma riqueza para a humanidade, mas apenas quando está assegurada a igualdade de oportunidades e de tratamento.

Maryam, 38 anos, sem um olho desde 12 de outubro passado, é uma das muitas mulheres iranianas que se mantêm em resistência. É por ela, é por tantas como ela, que dias como o de hoje continuam a ser necessários. Só podemos ser coletivamente gratos a todas as que no mundo mantêm a cabeça levantada, mesmo quando tudo à sua volta tenta ensinar-lhes a submissão.