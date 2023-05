Não sei se ria, se chore. Em todo o caso, vou-vos contar

Ao mesmo tempo que a ministra da Presidência jurava a pés juntos que o governo tudo faz para se dar bem, muito bem mesmo, com o Presidente da República, o jornal Público trazia até nós o sentimento das mulheres e dos homens que se sentam no Conselho de Ministros e que estavam - passo a citar - "fartos dos ralhetes de Marcelo". Segundo aqueles relatos, com o governo não há problema nenhum, volto a citar, há "um espírito genuinamente muito bom".

Nova citação: elas e eles estavam "todos com bom ânimo nas reuniões e nas iniciativas".

Aquelas senhoras e aqueles senhores que rumaram a Braga para ver o Santo António, cito agora a conclusão dos relatos dos peregrinos, "vibraram e celebraram a iniciativa demonstrada pelo primeiro-ministro ao fazer frente ao Presidente da República", fim de citação.

As pérolas que se encontraram espalhadas pelos participantes daquele Conselho de Ministros eram tantas que dava para fazer um colar de três voltas para oferecer ao líder. Ouçam mais esta: "ficaram todos muito contentes e aliviados [...] com a força da convicção" que lhes permitiu "sentirem liderança". Aquelas ministras e ministros que falaram ao Público, confessaram igualmente que andavam "acabrunhados com a asfixia mediática e as repetidas deslealdades do Presidente da República". Pelo que a atitude de António Costa lhes "deu ânimo" e "aumentou a coesão".

Até aqui estive a rir-me, mas dá vontade de chorar quando se pensa que o destino do país, em áreas onde o papel do Estado é crucial, pode estar entregue a pessoas que, não tendo um pingo de vergonha, também não têm revelado um mínimo de competência. Os bons ministros e ministras que também existem neste governo não mereciam ter de participar em reuniões onde se sentam os autores destas pérolas. Talvez não fosse má ideia começarem a dizer o que pensam ao primeiro-ministro António Costa. Talvez não fosse má ideia participarem nos Conselhos de Ministros com espirito critico.

Não consigo sequer imaginar como é que estes ministros e ministras, com tantos encómios ao chefe, escutaram ontem o violentíssimo discurso do Presidente dirigido a um governo que, nas palavras de Marcelo, não assumindo responsabilidades no caso Galamba não é portador de confiança, credibilidade, respeitabilidade e autoridade.

Acontece com bastante frequência, no dia a seguir à festa, chega a ressaca.