Nem de esquerda, nem de direita

Por mais leituras e interrogações que possam ser feitas sobre o Orçamento do Estado para 2020, é difícil escapar à síntese de Mário Centeno: "Quem paga o excedente são os contribuintes, não consigo fazer outra análise sobre matéria orçamental que não seja esta". Com desconcertante sinceridade, o ministro das Finanças admite que o excedente orçamental previsto para o próximo ano não é de todo uma consequência natural de um país em franco crescimento e com uma economia robusta. É uma opção política que implica sacrifícios para os portugueses.

Podemos fingir que estamos numa situação tranquila, embalados por anos sucessivos de contas certas. A realidade, no entanto, é tudo menos dada a otimismos. Não houve reformas estruturais ou medidas inovadoras que ajudem a perspetivar com mais segurança o impacto do arrefecimento da economia. Segundo um estudo do Banco de Portugal ontem divulgado, os valores pré-crise dos picos de investimento não voltaram a ser recuperados, o que significa que há menos empresas a fazer investimentos de peso. As dívidas pública e privada elevadas e o crédito malparado mantêm Portugal sob vigilância.

A questão não é o excedente, é o caminho para se chegar lá.

Numa altura em que se prepara para negociar a aprovação do documento, António Costa desdobra-se em recados. "Não creio que seja de esquerda promover défices e aumento da dívida", diz acerca de quem critica a obsessão pelas contas certas. O excedente previsto para o próximo ano é um passo significativo para se iniciar uma redução da dívida, mas a questão não é o excedente, é o caminho para se chegar lá.

Este orçamento dá pequenos brindes e sinaliza uma imprescindível atenção ao setor da Saúde, mas simultaneamente volta a baralhar as contas na carga fiscal. Não é um orçamento de esquerda nem de direita. Mostra muito pouca ambição social, dá sinais tímidos de apoio às empresas, não consegue sequer ser claro no alcance das medidas de incentivo à natalidade.

Onde vamos perceber se António Costa quer governar à esquerda ou à direita é na via escolhida para a negociação. A proposta encerra reservas para acomodar novas medidas acordadas na especialidade e esse será o momento de definir para que lado pende a balança. Se quiser manter a coerência e saúde política, convém ao primeiro-ministro negociar de forma alargada à Esquerda. Porque os eleitores assim demonstraram querer, no reforço global que deram, no Parlamento, aos partidos à Esquerda do PS. E porque, como avisou o Presidente da República, 2020 será um ano desafiante para o Governo e terá de demonstrar que não esgotou a capacidade de estabelecer entendimentos.

Claro que matematicamente são muitas as opções e o ministro das Finanças não excluiu "negociações à la carte", incluindo com o PSD-Madeira. Mas uma coisa é a matemática, outra a vitalidade política do Governo, logo no arranque da legislatura. António Costa, hábil politicamente, sabe bem qual o caminho que o fortalece.