No país dos grupos de trabalho

Cerca de 40 trabalhadores de uma fábrica em Rio Maior estão infetados com o novo coronavírus. O surto foi anunciado ontem e detetado, como explicou o presidente da Câmara Municipal, graças à realização de testes naquela unidade, na qual trabalham cerca de 180 pessoas.

Com a situação epidemiológica do país controlada, não tem sido habitual ouvirmos noticiar surtos com dezenas de casos. Qual é, então, a importância deste? É um exemplo perfeito da importância da testagem em locais de grande concentração de pessoas, porque só a deteção rápida de um foco de infeção permite agir de imediato, isolando as pessoas infetadas e quebrando cadeias de transmissão.

Estamos há meses a ouvir o mesmo lema insistente por parte dos especialistas: testar, testar, testar. Esta é a única chave para se agir preventivamente no controlo da epidemia, em vez de andarmos a correr atrás do prejuízo sempre que os números começam a subir. Apesar de consensual, a medida continua a ser aplicada de forma tímida (apenas se conhece um plano consistente nos estabelecimentos de ensino) e as autoridades de Saúde não concretizaram ainda uma estratégia alargada de testagem em massa.

Amanhã vai reunir-se pela primeira vez a task force para a testagem criada pelo Governo. É uma demora excessiva numa intervenção considerada essencial desde o início da pandemia. Como é tradição num país em que as decisões são demasiadas vezes arrastadas por força da criação de sucessivos grupos de trabalho e produção de recomendações, há meses e meses de vazio entre os alertas de epidemiologistas e a ação efetiva no terreno.

Os autotestes serão uma ajuda para reforçar a deteção atempada, mas além de continuarmos com muita incerteza sobre quais e quando vão ser autorizados nas farmácias, é preciso garantir a testagem por parte de quem não tem recursos para a fazer. E é essencial que este seja um trabalho em rede, valorizando as autarquias (muitas das quais avançaram há meses com rastreios massivos nos seus territórios), as instituições sociais, as empresas.

Por enquanto, os números e a matriz de risco mantêm Portugal em níveis confortáveis para manter o desconfinamento progressivo e essa mesma garantia foi deixada, ontem, em mais uma reunião de peritos no Infarmed. A situação preocupante na Europa, a baixa percentagem de população vacinada e o aumento progressivo da circulação de pessoas contribuem, contudo, para que este equilíbrio seja a todo o momento instável. O país precisa de desconfinar - tanto económica como socialmente -, mas só uma atuação proativa evitará que voltemos a entrar em níveis de alerta. E será capaz de prevenir um eventual recuo, que seria penalizador a todos os níveis.