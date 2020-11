No SEF, tarde demais

É irrelevante tudo o que diga, agora, a diretora nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras sobre a morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, considera Daniel Oliveira.

"A vida deste cidadão vale tão pouco que mereceu oito meses de silêncio da responsável pela instituição onde morreu este cidadão", condena o comentador na Manhã TSF.

Ouça aqui o comentário de Daniel Oliveira na íntegra 00:00 00:00

Em março deste ano, Ihor Homeniuk terá sido brutalmente espancado numa sala do Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa e ali deixado, imobilizado e sem assistência médica, até morrer.

A diretora nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Cristina Gatões, reconheceu este domingo que se tratou de um caso de "tortura evidente", uma situação "medonha, hedionda, inqualificável".

Mas para Daniel Oliveira, "tudo o que [Cristina Gatões] diga oito meses depois será tarde demais", defende, condenando o facto de a responsável "não ter sequer ter considerado o caso suficientemente grave para colocar o lugar à disposição" ou apresentar esclarecimentos públicos mais cedo.

Importa ainda, aponta o jornalista, apurar "se isto é um comportamento comum" do SEF. "Nada nos diz que foi a primeira vez que uma coisa destas aconteceu, provavelmente agora com um resultado muito mais dramático."

Daniel Oliveira defende, por isso, que "é preciso perceber até onde vai o descontrolo e a arbitrariedade no SEF" e, consequentemente, "mudar uma estrutura que trata os emigrantes como criminosos".

O caso de Ihor Homeniuk é, na opinião do comentador, mais grave do que o de George Floyd, o afro-americano que morreu às mãos da polícia nos Estados Unidos, no entanto ninguém se manifestou em Portugal a favor deste cidadão ucraniano.

"O Estado não se limitou a matar este ucraniano, está-se nas tintas para o que fez e infelizmente o país também", lamenta.

Texto: Carolina Rico