Noves fora nada

Mais uma semana de debates e a campanha sairá para a rua, julgo eu, com a maioria da população decidida a ir votar e com a firmeza de saber que opção fará. O voto é livre e não há eleitores de primeira e de segunda. O meu voto, no partido que me convencer desta vez, não vale mais que o voto de quem se deixar convencer pelo Chega, mas se me é dada a oportunidade de opinar, talvez eu a deva aproveitar para tentar convencer algumas pessoas a recuar e não se deixarem convencer por um político oportunista, racista e xenófobo.

Nada de bom poderá sair de um partido que procura lançar os portugueses uns contra os outros. O que não está bem neste país, e há muita coisa que não está bem, não é culpa dos imigrantes, nem dos ciganos, nem dos refugiados. O que há para resolver é uma responsabilidade de todos, da direita e da esquerda, de novos e de velhos, de homens e de mulheres, dos que nasceram aqui e emigraram e dos que nasceram noutras paragens e nos procuraram.

Programas eleitorais de nove páginas em que não se fala de nada do que é verdadeiramente a vida das pessoas revela bem que esse partido não quer saber da vida de quem vive e trabalha em Portugal, sejam portugueses ou de outra nacionalidade. Quer apenas jogar com o medo, com o rancor, com o ódio até. Como vimos no debate com Rui Tavares, feita a prova dos nove ao programa do Chega, percebe-se que não sobra nada.