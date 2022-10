O bom, o mau e a manta

O conselheiro de Estado e comentador político, Marques Mendes, foi orador no congresso da Ahresp, que decorreu sexta feira e sábado, em Coimbra. Alertou para a "tempestade perfeita" e afirmou que "o pior está para vir, sobretudo até março devido ao inverno e à crise energética".

Ver na crise uma oportunidade é preciso nos dias que correm. E se a maioria absoluta é fator de estabilidade, como reconheceu o senador, também "o orçamento do Estado para 2023, em relação à dívida e défice, é um bom orçamento".

Portugal vai deixar a última divisão do campeonato da dívida e, se tudo correr bem, passar para o escalão intermédio, onde está por exemplo a Espanha.

Ouça aqui o comentário de Rosália Amorim 00:00 00:00

Neste plano do défice e da dívida, um governo de direita ou de esquerda não faria diferente, admitiu o comentador. Mas o problema é que "a manta é curta" e não consegue acomodar todos os impactos da guerra.

Por outro lado, faz um esforço junto de setores mais vulneráveis, mas deixa muitas interrogações acerca do futuro, como por exemplo se o governo vai ter de aprovar novos apoios as famílias e empresas, como aconteceu na pandemia.

Ontem, no mesmo evento, a secretaria de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, admitia que sim, ou seja, que o Executivo pode ter de ir mais longe nos apoios que combatem uma economia de guerra.

Governar é prevenir, é planear e dar previsibilidade aos vários atores económicos. O acordo de rendimentos e competitividade foi um passo em frente nesse trilho, mas sem um crescimento forte vai ser um desafio para os empregadores pagar mais e dar novos benefícios aos seus recursos humanos.

Por outro lado, se não o fizerem os melhores vão continuar a sair do país. E essa sangria penaliza-nos no longo prazo enquanto nação. Saibamos formar, qualificar e reter os portugueses, para que não tenhamos de os ver reconhecidos como os melhores do mundo só quando estão fora de portas.