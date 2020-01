O CDS está a rapar o fundo do tacho

Daniel Oliveira defende que a eleição de Francisco Rodrigues dos Santos para a presidência do CDS não é um sinal de renovação, mas, sim, um sinal de esgotamento do partido. No espaço de comentário que ocupa na TSF, o jornalista afirmou que os centristas estão "a rapar o fundo do tacho".

"Uma coisa é um partido jovem, outra coisa é um partido sem memória e sem massa crítica", apontou o comentador. Para Daniel Oliveira, o CDS é agora um partido com uma liderança composta por "ilustres desconhecidos": "sem experiência, sem currículo, sem consistência, desconhecidos do país, sem lugares no Parlamento e, para embrulhar tudo isto, sem o apoio de pessoas que consigam mitigar estas fragilidades".

"A eleição de Francisco Rodrigues dos Santos revela um partido imaturo e bastante impressionável com discursos de decibéis altos e chavões", atirou Daniel Oliveira, que considera "estranho" que um partido que foi liderado por nomes como Freitas do Amaral, Lucas Pires, Adriano Moreira e Paulo Portas acabe com o "Chicão".

Daniel Oliveira pensa que o CDS está "profundamente desesperado" à procura de "um buraco onde se sinta confortável na sua pequenez". O problema é que, nota o comentador, "esse buraco já está ocupado".

"Instalou-se um equívoco de que a radicalização do CDS pode ser uma antídoto para o Chega. Isso foi tentado na direita tradicional brasileira, espanhola, francesa... nunca resultou. As pessoas preferem sempre o original à cópia", recordou.

Na opinião do jornalista, os centristas não têm mais espaço de manobra e têm de lembrar-se de que, com apenas cinco deputados na Assembleia da República, estão numa "situação-limite".

"Apesar de ter mais um deputado do que quando era o "partido do táxi", o CDS agora tem dois partidos concorrentes à sua direita. O seu eleitorado tem para onde ir", avisou Daniel Oliveira. "Os partidos não são eternos."

Texto: Rita Carvalho Pereira