O crime também sabe ficar em casa

O último dia de março é o limite que a lei aponta para a entrega do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) ao Parlamento e ontem começaram a ouvir-se alguns balanços políticos dos números. O ministro da Administração Interna congratulou-se com "os mais baixos índices de criminalidade" do ano passado, considerando que traduzem uma consolidação da "tendência da última década", em que se verificou uma "permanente redução da criminalidade".

Apesar de admitir uma correlação dos números com os estados de emergência, Eduardo Cabrita acaba por dar pouca relevância a uma explicação crucial para os resultados: os confinamentos contribuíram, por si só, para uma inevitável diminuição de roubos e outros crimes praticados na via pública. É um pouco como a sinistralidade rodoviária, em que estranho seria que não houvesse uma redução significativa em momentos de fortes restrições à mobilidade.

Já a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, soube olhar para os resultados e reconhecer um novo fenómeno bem patente no RASI de 2020: Portugal deve continuar a preocupar-se com a rua, mas tem de começar a prestar atenção às "autoestradas da informação". A transição digital não faz apenas parte da nossa vida. Vive-se também na atividade criminosa. Se estamos em casa, atrás de um computador, também os riscos se alteram e se transferem para esse ambiente.

Os crimes informáticos foram dos poucos a subir no último ano, e cerca de um terço visam a Administração Pública. Os crimes contra serviços públicos cresceram 3,8%. Registou-se também um crescimento da ciberespionagem e dos ataques a empresas relevantes e infraestruturas críticas, chegando mesmo a ser referido que alguns desses ataques contra Portugal partiram de outros estados. É crucial reforçar a segurança e a prevenção, porque é possível parar um país atingindo alguns dos seus serviços essenciais. Foram públicos, no último ano, ataques a empresas como a EDP e a Altice, mas o relatório refere também serviços como o de saúde para exemplificar as vulnerabilidades.

Não são, no entanto, apenas os serviços públicos e grandes empresas que estão expostos. Os riscos alteraram-se e acentuaram-se muito para o cidadão comum. Alguns foram sendo notados nos últimos meses, nomeadamente em relação à invasão da privacidade e aos crimes sexuais cometidos online, mas também os crimes de burla, usurpação de identidade e outros típicos de ambientes digitais cresceram de mãos dadas com a pandemia.

O relatório destaca que o "considerável aumento" do número de incidentes coincidiu com o primeiro estado de emergência. E indica, além do uso da internet para trabalho, o aumento do comércio eletrónico como fator de risco. Adicionalmente, a temática da covid-19 e o ambiente de procura por informações sobre a doença deixou as pessoas sujeitas a um aproveitamento para "ações de engenharia social, através de phishing e malware, com utilização de emails, SMS e aplicações".

Quanto mais nos tornamos digitais, mais temos de estar conscientes dos novos riscos a que ficamos expostos. Investir em literacia e segurança tem de ser uma prioridade absoluta da tão falada transição digital, que é um dos eixos do Plano de Recuperação e Resiliência. Ao mais alto nível, na segurança de serviços públicos e empresas relevantes, mas também nos gestos diários de cada um dos cidadãos.