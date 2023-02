O efeito dominó na habitação

Todos os meses temos estatísticas, relatórios, números sempre no mesmo sentido ascendente que nos mostram o quanto é proibitivo viver nas duas maiores cidades do país. Por contágio, idêntico efeito já afeta a periferia e há concelhos nas áreas metropolitanas em que os preços da habitação estão a subir a um ritmo duas vezes mais rápido do que em Lisboa e Porto. Por trás dos números e das percentagens, há rostos de famílias empurradas para anéis cada vez mais periféricos. E há igualmente um efeito direto em serviços públicos, numa dimensão que estamos ainda longe de perceber por completo.

A falta de professores em Lisboa e no Algarve tem sido uma das faces mais visíveis do fenómeno. Muitos horários ficam por preencher, sobretudo se forem incompletos, porque o preço da habitação é demasiado elevado para que um professor consiga instalar-se. Teria, como repetem os sucessivos alertas dos sindicatos, de pagar para trabalhar.

Ouça aqui o comentário de Inês Cardoso 00:00 00:00

O preço da habitação é igualmente apontado como principal explicação para que o último concurso do INEM tenha ficado com mais de metade das vagas por preencher. Como relata o "Jornal de Notícias" de hoje, os técnicos deslocados em Lisboa vivem em condições precárias, chegando a ser sete ou mais pessoas a partilhar um T2. Um dos casos mais dramáticos relatados diz respeito a um técnico que pernoitava no carro ou nos sofás do instituto, entre turnos, para evitar deslocar-se a casa, a cerca de 80 quilómetros.

Das 125 vagas para técnicos de emergência pré-hospitalar abertas pelo INEM, só 61 ficaram preenchidas. A percentagem é ainda pior em Lisboa, precisamente devido à incompatibilidade entre o elevado custo de vida e as baixas remunerações. São, no fundo, dois vícios a conjugar-se para a tempestade perfeita: uma economia assente em baixos salários e uma oferta de habitação dominada pelo setor privado, com pouca oferta pública que contribua para regular preços.

Temos ouvido promessas de total prioridade ao setor e na última entrevista o primeiro-ministro usou precisamente a Habitação como coelho tirado da cartola, prometendo para o próximo dia 16 um Conselho de Ministros que terá como missão exclusiva a aprovação de uma nova lei. Obter mais solos para construir habitação pública, criar novos incentivos fiscais à construção e incentivar a colocação de mais casas no mercado de arrendamento serão os três eixos principais, mas este é um setor em que qualquer intervenção demora a dar frutos. Só com muita ambição e medidas inovadoras poderemos esperar mudanças e a nossa dependência do setor privado leva a desconfiar que serão sempre insuficientes.

Os exemplos indicados mostram bem como a habitação pesa, e muito, na atratividade de pessoas em setores-chave da Administração Pública. Mas há efeitos bem mais graves, se quisermos desviar a lente para quem vive em risco de pobreza e sem uma habitação digna. Ou se formos olhar para as condições desumanas em que vivem tantos imigrantes, que chegam a pagar 150 euros por um colchão num bairro histórico da capital. Imigrantes explorados e tratados sem dignidade, num país com perigosos sinais de intolerância e em que tanto falha na fiscalização e investigação de crimes de tráfico humano. Mas isso, claro, seria tema para toda uma outra crónica.