O estado de emergência e os estados de alma

As decisões estão a ser avaliadas e serão tomadas até amanhã, mas a dúvida reside apenas nos pormenores. Quanto ao essencial, e Marcelo Rebelo de Sousa foi claro ao dizê-lo sem o explicitar, todos sabemos que o estado de emergência será renovado durante (pelo menos) mais 15 dias. É consensual a necessidade de continuar a conter a propagação da Covid-19 e adotar medidas restritivas, mantendo a "pressão na mola", para usar a expressão do Presidente da República.

Há, contudo, uma grande margem para aprofundar e endurecer restrições, estando em cima da mesa diferentes cenários. O primeiro-ministro tem dado sinais de que não é favorável a somar novas limitações às já existentes, embora possam vir a ser clarificadas questões levantadas sobre as restrições à circulação. Exemplo evidente é o facto de alguns tribunais estarem a demonstrar entendimentos divergentes dos das forças policiais quanto às circunstâncias em que é legítima a detenção de quem recusa o recolhimento a que todos estamos obrigados - ainda que sem recolher obrigatório. Esta é a oportunidade para evitar que haja divergências de interpretação, apertando se necessário a malha de proibições ou sanções previstas.

Se quanto à manutenção do estado de emergência não há dúvidas, já os estados de alma que a cada dia vão sendo transmitidos pelas autoridades de saúde causam maior estranheza, pelas evidentes dissonâncias. No espaço de uma semana, passámos de cenários com o pico em meados de abril (chegando a ser apontada uma data) para um pico em planalto no final de maio e, ontem, novamente para um tom mais otimista de que poderemos estar a conseguir antecipar esse período crítico. Aliás, a reunião semanal dos responsáveis políticos com o corpo técnico foi tão tocada por esse espírito otimista que, ao final do dia, alguns dos participantes diziam aos jornalistas que poderemos até já estar a passar o pico.

Exemplo gritante da rápida oscilação de mensagens foi o episódio da cerca sanitária do Porto, um caso sério de irresponsabilidade. Anunciado na praça pública como hipótese numa manhã, pela diretora-geral da Saúde, foi na manhã seguinte desmentido pelo secretário de Estado António Lacerda Sales.

Percebe-se que é difícil antever cenários claros, até porque há muitos fatores incertos, muitos deles comportamentais. Não adianta fazer futurologia e essa é a única certeza quando se tenta, por exemplo, perceber o que vai acontecer com as escolas no terceiro período. É preciso aguardar o que a situação epidemiológica do país vai mostrando, dia a dia, semana a semana. Tanto assim que o Governo prefere esperar pelo limite, na próxima semana, para tomar uma decisão quanto à possibilidade de ainda haver aulas presenciais antes do final do ano.

Mas precisamente por ser incerto, e por poder (ainda) ser longo o caminho, é arriscado o excesso de otimismo. Desde logo porque se corre o risco de alguma desmobilização ou descompressão das pessoas, que naturalmente começam a estar cansadas de restrições. E sobretudo porque muitos empresários e trabalhadores com negócios e salários ameaçados sentem mais do que ninguém o peso da paragem do país. É difícil e muito estreito o caminho de equilíbrio entre a necessidade de contenção e a urgência de mantermos a economia viva.

Há ainda um fator a ter em conta, que obriga a que sejamos muito cautelosos a olhar os números. Os números de hoje demoram 7 a 10 dias a refletir-se ao nível de pico da resposta inflamatória - ou seja, na forma como se refletem em número de casos críticos e na exigência que se coloca aos hospitais. Mesmo quando começarmos a regredir em novos casos, continuaremos a ter sobrecarga de unidades de cuidados intensivos, com cada vez menos equipas médicas e mais exaustão. Há muitas formas de olhar para os números e de procurar esperança, mas onde se luta pela vida é cedo, infelizmente, para querer antever cenários de descompressão.