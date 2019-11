O mito do eterno retorno foi escrito pelo romeno Mircea Éliade, parte de escola de autores romenos, assentes na primeira metade do século XX, todos geniais, todos dados a pôr pena no papel em francês e todos fascistoides (dois outros que vêm logo à cabeça são Ionesco, o dramaturgo e Cioran, o pensador; devendo-se a este último aforismo definitivo de que me lembro sempre quando me lembro dele e aqui deixo à leitora: «Se há alguém a quem Deus deve muito é Bach».

Pub Pub

O mito do eterno retorno é uma coisa bem pensada, a que se pode dar mais ou menos crédito mas a que nem é preciso dar crédito algum para lhe reconhecer grande utilidade quanto ao nosso entendimento e ao entendimento dos outros. O eterno retorno da asneira é outra coisa: não exige dons literários - não exige de facto quaisquer dons - é apenas, na realidade, uma constatação de disparates que os homens insistem em praticar sempre, umas vezes mais outra vezes menos, e calhou-nos agora fase de exercício exaustivo dessa faculdade. Digo homens e estive quase a acrescentar "e mulheres" porque ultimamente, acossados pela correcção política muitos e muitas (desta vez não escapei) o fazem. Por meu lado prefiro esquecer essa sobrecarga (embora com falhas ocasionais como acabou de acontecer) e deixar a língua em sossego até se ter chegado a acordo e se diga homem sem necessidade de explicar que se quer dizer homem e mulher.

Pub Pub

Ou se diga mulher para dizer mulher e homem mas isso é altamente improvável, não por causa de tradição latina - homo sapiens, etc. - mas por causa de tradições muito mais antigas ainda. Entre as nações, tribos, pequenos grupos desgarrados em que a espécie humana está dividida - muito mais de um milhar deles ou delas - algumas foram rigorosamente estudadas desde os meados do século XIX por caturras chamados antropólogos que o Império Britânico aproveitou melhor que qualquer outro por ter percebido a vantagem de usar a sabedoria dos ditos caturras (dissera Malinowski, um dos mais célebres de todos, polaco súbdito do último Kaiser alemão, que escrevia em inglês: Anthropology teachs the administrator to take land from the native according to native custom), esses estudos incluíram centenas de sistemas simbólicos e mitologias com o bem e o mal claramente separados e salvo, se bem me lembro, nos de pequena tribo extinta da Uganda antiga, o bem, o dia e o homem estão sempre de um lado e o mal, a noite e a mulher sempre do outro. Sempre. Claro que a força física do macho conta hoje muito menos do que contou no paleolítico e discriminação positiva ajudará a levar tudo ao sítio. A ver.

Para chegar ao retorno da asneira. Amigo ex-chefe de governo português contou-me por email ter encontrado há dias não sei se num aeroporto se num desses grupos de sábios que há agora, ex-homólogo espanhol que se lamentou da Península Ibérica não ser um só país. Quantas guerras civis serão precisas para que certos espanhóis por fim aprendam? (Longe vá o agoiro!)