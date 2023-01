O factor Georgina Rodríguez na Arábia Saudita

A ida de Ronaldo para a Arábia Saudita, extravasa em muito futebol. O próprio o disse na primeira conferência de imprensa ao referir querer contribuir "para dar uma imagem diferente do país"!

Em primeiro, para os donos do dinheiro Ronaldo não é um homem como nós o vemos, mas sim um perfil, um recordista com uma imagem imaculada, a qual os ajudará a fazer passar a mensagem de que as coisas estão a mudar.

Em segundo e em consequência do primeiro, as excepções já começaram. A Polícia Religiosa não terá autoridade no condomínio onde o craque e a musa também podem habitar conjuntamente, sem estarem casados. Sobre este detalhe, recordo que Cuca Roseta optou/teve que casar para poder ir visitar o namorado que trabalhava na altura no reino saudita. Roseta casou com um homem e não com um perfil, daí a não excepção.

Em terceiro, será conveniente que Georgina perceba a responsabilidade que lhe cai nos ombros, enquanto mulher, enquanto morena (quase parece uma árabe esta argentina e caso fosse loira seria apenas mais uma com valor redobrado no mercado dos camelos! Ou seja, não seria levada a sério), enquanto companheira do perfil Ronaldo, enquanto influenciadora que agora pode alavancar não apenas perfumes, mas quem os usa e quer ser como ela.

Em quarto, espero dentro de poucos anos estar a fazer um balanço da passagem desta dupla de perfis por um dos países mais conservadores do Mundo e elencar as mudanças conseguidas.

Em quinto, foi Ronaldo que referiu "as mulheres" numa conferência de imprensa sobre uma contratação milionária de futebol. Fiquei aliás com a ideia, a partir do "inglês de praia" do craque, talvez justificado por algum nervosismo, que a escolha do Al Nassr teria por base o facto deste clube ter uma equipa feminina de futebol! Mais, o craque foi apresentado no estádio junto com a companheira e os filhos! Onde é que já se viu isto? Ronaldo deu sinais de saber ao que vai, pelo que funcionando em dupla com o seu "perfil-metade" de forma que transpira para o exterior como sendo harmoniosa e equilibrada, Georgina também estará "concentradíssima sócio" numa missão atípica e humanitária, faltando apenas os charters de adeptos para os verem!

Assegas Amegaz Magrebinos/as!

Na próxima quinta-feira 12, as comunidades amazighs do norte de África, que vulgarmente chamamos de comunidades berberes, celebram o seu ano novo, entrando no ano 2973. Foi visível, durante o último Campeonato de Mundo de Futebol, a propósito da surpreendente campanha da Selecção de Marrocos, a dicotomia entre amazighs e árabes do Magrebe, já que se para estes últimos Marrocos representava os árabes na fase do roda-bota-fora que dava acesso à final, para as comunidades amazighs, o sucesso marroquino era um sucesso africano, único representante do Continente.

Sobre este sucesso marroquino no Qatar, à parte destas celebrações de Ano Novo autóctone, referir que o Palácio capitalizou de forma original e da melhor maneira o regresso dos seus heróis. Com base numa fotografia durante o Mundial, no qual um jogador marroquino celebra, creio que o primeiro lugar na fase de grupos, dançando com sua mãe em pleno relvado. Houve aqui um sentimento de Rabat a Doha, a certeza de que estes "árabes" são diferentes. Desta forma, alguém terá segredado ao ouvido do Rei, que bonito bonito seria receber os jogadores acompanhados pelas respectivas mães, momento que ficaria para a posteridade na foto de família a que o evento obrigaria. Desta forma, o crescente momento de nariz com nariz entre árabes e berberes marroquinos, durante a realização da prova, foi completamente diluído, já que em ambiente islâmico, ou qualquer outro, nunca se põe em causa uma mãe, já que esta não tem origem, é mãe ponto!

"Assegas Amegaz" Magrebinos/as, que é como quem diz Feliz Ano Novo em português!

A Acontecer / A Acompanhar

- 12 de Janeiro, lançamento do livro "Memórias Diplomaticamente (In)correctas-Volume II", do Embaixador Francisco Henriques da Silva, pelas 17.30h, no Palácio da Independência, Largo de São Domingos, 11 (mesmo frente à Ginginha do Rossio-Lisboa);

- 21 de Janeiro, a Festa dos Reis dos Caretos de Salsas-Bragança, aqui divulgada para o passado dia 7, foi adiada para o dia 21 do corrente, por razões meteorológicas. Grato a todos/as que se empenharam na divulgação desta actividade cultural.

Raúl M. Braga Pires, Politólogo/Arabista, é autor do site www.maghreb-machrek.pt (em reparação) e escreve de acordo com a antiga ortografia.