O King Kong está vivo, vota em Gabú e vive em Bissau!

"Aqui o King Jong Un é o Presidente", disse Umaro Sissoco Embaló, após depositar o boletim de voto nas Legislativas bissau-guineenses que decorreram no domingo 04, ontem, e têm projecção de resultados programada para a próxima quarta-feira, 07 de junho. A afirmação confirma um crescente clima de crispação entre o Presidente (PR) Umaro Sissoco Embaló e Domingos Simões Pereira, líder da Coligação PAI (Plataforma da Aliança Inclusiva) Terra Ranka, um PAIGC que precisava de "inclusivo" em qualquer parte para tentar mitigar um lastro de governação atribulada desde a independência. Nunca nenhum Governo cumpriu o mandato até ao fim, desde então e foram esmagadoramente liderados pelo PAIGC, uma espécie de Partido-Estado na Guiné-Bissau.

Domingos Simões Pereira, com fortes possibilidades de ganhar o cargo de Primeiro-Ministro, mantém com o PR um diferendo constitucional, afirmando que se ganhar as eleições quem governa é o Governo e não o PR. Por isso este responde afirmando-se como "King Jong Un", adaptando a ditadura norte-coreana para uma "mitologia africana" do "Presidente-Soba"!

Ou seja, uma vez mais estão encontrados os ingredientes para um pós-eleições animado, onde os militares em último caso farão a diferença.

Quanto à terminologia Terra Ranka, parece-me interessante explicar que o termo é um conceito em si e que surgiu em oposição ao conceito "Mon na Lama", do ex-PR José Mário Vaz (JOMAV). "Mão na lama" equivale à nossa "mão na massa" e servia de título a um projecto de desenvolvimento agrícola baseado na força braçal. O objectivo de JOMAV seria o de permitir uma força de trabalho jovem, que erradicaria praticamente o desemprego da face da terra guineense! Segundo esta proposta, só não trabalharia quem não quisesse.

O Terra Ranka é exactamente a mesma coisa, só que substituindo o trabalho braçal por pequenos engenhos e mini-tratores agrícolas em abundância no mercado e que se adaptam na perfeição aos regos estreitos das bolanhas (arrozais). A verdade é que Domingos Simões Pereira fala a mesma linguagem e códigos que se falam nos corredores da União Europeia, fazendo do mesmo um dos seus preferidos. Dentro de dois dias teremos uma primeira indicação sobre o futuro mais próximo da Guiné-Bissau.

